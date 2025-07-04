快訊

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

川普狠批「日本缺米又不進口」 日相石破茂再打臉：有買加州米

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相兼自民黨總裁石破茂3日在神戶發表街頭演說，為自民黨備戰20日的日本參議院選舉。歐新社
日本首相兼自民黨總裁石破茂3日在神戶發表街頭演說，為自民黨備戰20日的日本參議院選舉。歐新社

美國總統川普先前批評日本國內缺米，卻不願進口美國米。日本共同社報導，日本首相石破茂對此則反駁，「我們有進口加州米，必須要讓美方正確認識到這點」。

石破4日在福島縣白河市和農民進行圍坐對話，反駁川普所說日本不願進口美國米的言論。美國CNN也報導，川普聲稱日本不願進口美國米的說法並不屬實。美國人口普查局貿易數據顯示，日本去年從美國購買了價值2億9800萬美元（約台幣86億2531萬元）的米。日本也在今年1月至4月向美國購買價值1億1400萬美元（約台幣33億元）的米。

關於穩定供應米，石破則強調「進口米導致日本水稻種植進一步減少，這是作為獨立國家不應發生的」。

石破之後也在白河市發表街頭演說，針對日美關稅談判強調，「面對美國將堂堂正正地展開維護國家利益的談判，不會輕易妥協」。

川普 日本 石破茂 美國 貿易談判 關稅

延伸閱讀

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

不公平？川普猛批日本不買美國車！石破茂冷回：左駕又耗油很難賣

川普4個字稱呼日本首相引熱議！網質疑「不記得石破茂？」

美國明年慶祝250周年 川普：在白宮舉辦終極格鬥賽

相關新聞

為躲川普關稅？台積電傳將美國優先 日本熊本二廠動工恐再延宕

美國媒體引述知情人士報導，台積電正在延後建設其日本熊本二廠，部分原因是因為該公司正加速投入資金在擴張美國業務，以防川普政...

川普狠批「日本缺米又不進口」 日相石破茂再打臉：有買加州米

美國總統川普先前批評日本國內缺米，卻不願進口美國米。日本共同社報導，日本首相石破茂對此則反駁，「我們有進口加州米，必須要...

美對越南課徵40%轉運稅防洗產地 中方揚言反制

美國與越南2日達成貿易協議，雖把越南貨物關稅降到20%，但要課徵經過越南「洗產地」的貨品40%關稅。中國商務部和外交部3...

美對越南關稅低於預期 中企鬆口氣：超過40%也不離開

美國總統川普宣布已與越南達成對美出口至少20％關稅貿易協議，第三國商品經越南中轉至美國將被徵40%關稅。在越南的中國製造...

美中貿易戰影響 國慶日煙火恐較往年遜色

國家廣播公司(NBC)3日報導，受到美中貿易戰影響，今年7月4日國慶日煙花秀恐將比往年遜色，不管是大城市舉辦的煙火晚會或...

美中關稅僵局若未解 明年250周年國慶煙火黯淡

根據世界銀行數據，2023年美國進口了超過12萬公噸的煙火，其中包括國慶慶典所用的煙火在內，有超過97%來自中國。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。