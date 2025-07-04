川普狠批「日本缺米又不進口」 日相石破茂再打臉：有買加州米

美國總統川普先前批評日本國內缺米，卻不願進口美國米。日本共同社報導，日本首相石破茂對此則反駁，「我們有進口加州米，必須要讓美方正確認識到這點」。

石破4日在福島縣白河市和農民進行圍坐對話，反駁川普所說日本不願進口美國米的言論。美國CNN也報導，川普聲稱日本不願進口美國米的說法並不屬實。美國人口普查局貿易數據顯示，日本去年從美國購買了價值2億9800萬美元（約台幣86億2531萬元）的米。日本也在今年1月至4月向美國購買價值1億1400萬美元（約台幣33億元）的米。

關於穩定供應米，石破則強調「進口米導致日本水稻種植進一步減少，這是作為獨立國家不應發生的」。

石破之後也在白河市發表街頭演說，針對日美關稅談判強調，「面對美國將堂堂正正地展開維護國家利益的談判，不會輕易妥協」。