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對等關稅期限將至 法總統籲儘速達成歐美貿易協議

中央社／ 法國蘇爾宗河畔羅克福爾3日綜合外電報導

在美國設定的對等關稅暫緩期將屆之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，希望歐洲聯盟（EU）與美國「儘快」達成貿易協議，並朝「最低關稅」方向努力。

法新社報導，馬克宏說：「我認為正確的協議是能儘速達成的協議，關稅要越低越好，且必須公平且穩固。」

他在造訪南法著名洛克福藍紋乳酪的發源地時說：「我們需要的不是歐美之間的關稅壁壘，而是一個產品能夠流通的開放市場。」當地的乳酪製造商預期將受到美國對等關稅大幅調升的衝擊。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責歐盟貿易政策，最遲須在9日與美方達成協議，否則美國總統川普（Donald Trump）將恢復他對歐盟的全面關稅措施。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稍早表示，歐盟「已準備好」跟美國達成協議。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）目前正在華府，預定今天與美方官員會晤。

若雙方未能達成協議，歐盟輸美商品預期將被課徵翻倍至20%，甚至更高的關稅，川普此前曾揚言要祭出高達50%的關稅措施。

川普 關稅

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