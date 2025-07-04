美越新貿易協議關稅出乎市場預料 亞洲多國恐面臨類似條件

就在美國對等關稅即將全面恢復前夕，川普宣布與越南達成貿易協議，吸引全球關注。CNBC指出，川普設定的90天緩徵期即將屆滿，河內成為少數與華府成功敲定協議的國家之一，然而許多國家仍在觀望，思索本國與世界最大經濟體的貿易關係將走向何方。

美國銀行歐洲股票策略主管雷德勒（Sebastian Raedler）3日接受CNBC節目訪問時表示：「我們從越南協議中得到的教訓是，如果有什麼變化，那就是關稅只會上升，不會下降。」

不過，凱投宏觀（Capital Economics）亞洲首席經濟學家威廉斯（Mark Williams）認為，其他國家的談判現在可能相對輕鬆。他指出：「其他國家會認為，應該有機會鎖定比川普所稱越南同意的20%更低的關稅稅率。」並提到，由於高度依賴對美貿易，「越南在談判中處於異常弱勢。」

花旗銀行經濟學家與策略師則在報告中指出，該協議可能會引發像越南這樣的其他新興市場經濟體擔憂。他們表示：「總體而言，我們認為，如果這項協議反映未來的發展方向，對亞洲新興市場來說，擔憂將大於潛在收益。」

花旗專家進一步指出，儘管美越達成協議此一進展消除不確定性，並顯示未來幾天可能還會有更多協議浮現，但對貨物課徵20%關稅仍高於市場原先預期的10%，他們補充，針對轉運貨物另行徵收40%關稅，意味著其他國家可能也將被要求接受類似條件。

報告中提及：「泰國，其次是馬來西亞，可能比其他亞洲新興市場國家（越南除外）更容易受到影響。市場最意想不到的是，針對轉運貨物課徵單獨且更具懲罰性關稅。此外，這也可能對過去幾年在越南設廠的其他出口國產生外溢效應」，例如南韓。

接受CNBC採訪的專家表示，預料未來幾天還會有更多貿易協議出爐。威廉斯指出，美國似乎傾向於達成這些「粗略」的框架，而非「完整」的協議。

法國外貿銀行股份有限公司（Natixis CIB）亞洲新興市場資深經濟學家阮氏清（Trinh Nguyen）表示，被點名可能成為下一個達成協議的國家之一是印度，但農業部門可能成為障礙。她指出，印度「在不引發國內反彈的情況下，將難以開放美國市場進入」。