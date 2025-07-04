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受美關稅衝擊 中美洲2025年經濟成長恐創疫情後新低

中央社／ 瓜地馬拉市3日專電

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比經濟委員會（CEPAL）統計，受到美國課徵關稅的影響，中美洲國家和多明尼加共和國在2025年的經濟成長率，預計平均僅為3.5%，創下2019年新冠疫情以來的最低水準。

CEPAL發表最新的中美洲經濟報告，其中指出2024年中美洲地區國民生產毛額GDP成長率為3.9%，低於2023年的4.2%，顯示經濟出現小幅放緩。而放緩趨勢預計將延續至2025年，導致經濟成長率更將降至3.5%，是2019年以來從未出現過的低點。2019年正值新冠疫情期間，全球經濟遭遇重大危機，更出現供應鏈中斷以及快速通貨膨脹等衝擊。

報告中也強調，2025年經濟成長跌至新低，主要是因為美國關稅措施的衝擊，全球貿易不確定性上升；這不只直接影響出口，也導致全球供應鏈與貿易互動重新調整。

儘管2025年呈現經濟減緩，但CEPAL仍強調，中美洲國家的表現優於整體拉丁美洲與加勒比海地區。加勒比海國家除了多明尼加共和國外，2025年的預估經濟成長率只有2%。

多明尼加自從加入中美洲統合體（SICA）以來，便被納入中美洲區域統計，並與中美洲國家共享貿易協定與招商政策，預計2025年經濟成長達到4.5%。

中美洲統合體（SICA）也是台灣參與中美洲區域合作最重要的外交據點。台灣自1992年起與SICA合作，在2002年成為正式觀察員，迄今已和SICA共同推動超過120項合作計畫，並強化台灣和中美洲區域國家的合作發展。

不過，CEPAL也提出警告，儘管中美洲國家的外國直接投資（FDI）成長率連續兩年達到11%，2024年總額高達178億美元，但主要來自於美國的海外移民家庭匯款，佔該區域國家國民生產毛額GDP比重相當高；如果美國收緊移民政策、加強保護主義，或實施對匯款課稅等新措施，將可能導致中長期內的匯款流入放緩，甚至下降，進而衝擊該區域國家的家庭收入以及人民生活。

川普 關稅

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