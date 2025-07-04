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美財長貝森特：7/9貿易談判大限是否延後 川普做主

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特表示，7月9日關稅大限後是否會延長時間與貿易夥伴進行談判，將由川普做成決定。路透
美國財長貝森特表示，7月9日關稅大限後是否會延長時間與貿易夥伴進行談判，將由川普做成決定。路透

美國財政部長貝森特表示，總統川普將就7月9日截止日期之後是否延長與貿易夥伴的談判做出決定。

貝森特周四上CNBC節目，被問及最後期限是否會延長時表示：「我們會按照總統的意思辦事，總統才是決定他們是不是在真誠談判的那個人。在大家應努力完成談判時，我不會在全國性電視台上隨便給人10%的關稅寬限。」

歐盟、日本和其他貿易夥伴目前適用川普4月9日宣布的10%普遍關稅。川普那天暫停更早在3日祭出的高額對等關稅，留出90天時間進行談判。

貝森特說，他周四上午會見了歐盟貿易代表，而美國貿易代表葛里爾將在周末與歐洲官員「勤勉工作」，「我們會再看能與歐盟談出什麼」。

被問及與日本的談判現狀時，貝森特表示，日本國內政治可能使談判複雜化。儘管經過多輪談判，但美日尚未達成任何協議。他說：「日本是重要盟友，但他們現在處境艱難，7月20日將舉行參議院選舉，我認為這給他們在達成協議方面帶來諸多國內政治約束。所以我們拭目以待與日本的協議進展如何。」

關於越南，貝森特說，他的理解是，協議已「原則上敲定」，川普宣布的20%關稅是協議的核心，不會「疊加」在10%的普遍關稅之上。

川普 關稅

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