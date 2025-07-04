川普預告：最快周五開始致函各國 告知新關稅稅率

隨著7月9日關稅談判截止日即將到來，美國總統川普表示，最早可能周五開始致函貿易夥伴，片面確定關稅稅率。

川普周四在離開華盛頓前往愛荷華州出席活動時對記者表示：「我們可能明天開始寫信給貿易夥伴，也許一天發十封，直接告訴他們跟美國做生意要付多少關稅。」

川普此前一直威脅，如果各國未能在7月9日最後期限之前與美國達成協議，他將單方面設定關稅稅率。這令那些急於與美方達成協議的國家承受更大壓力。

川普政府4月初宣布對各國徵收對等關稅，隨後延緩實施90天，給各國留出談判時間，寬限期內則實施10%的對等關稅。

截至目前，川普宣布與英國和越南達成協議，也與中國簽署貿易休戰協議，使全球最大兩個經濟體針鋒相對的關稅戰暫時緩和。

在被問及近期是否會有更多協議達成時，川普回答說，「我們還有幾個協議，但我傾向先寫信告知稅率，這樣做要簡單得多」。