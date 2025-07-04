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各國準備付錢！川普：最快明天起函告各國關稅稅率

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號前，向媒體發表談話。路透
美國總統川普3日馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號前，向媒體發表談話。路透

美國總統川普3日表示，最快可能在4日開始向貿易夥伴發函，預先設定單邊關稅稅率，以趕在9日的談判截止日前完成準備。

彭博資訊報導，川普在離開華府前往愛荷華州參加活動時對記者表示：「我們可能會開始寄出一些信件，最快明天開始，每天或許發10封，寄給不同國家，告訴他們要支付多少關稅，才能與美國做生意，」

被問及是否還有更多協議即將達成時，川普表示：「我們還有幾個協議，不過你知道，我比較傾向直接寄出信件，告訴他們將會被課徵哪些關稅。」他說：「這樣比較簡單。」

川普日前已表示，不考慮延後下周的談判截止日期。財政部長貝森特當天稍早在CNBC受訪時被問及，是否可能延長研判時表示，最終決定權仍掌握在總統手中。

貝森特說：「我們會依總統的意思行事，他會判斷對方是否抱持誠意談判。」

川普 關稅

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