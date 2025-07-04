歐盟領袖盼盡快達成美歐貿易協議 馬克宏：希望雙邊關稅是10%對10%

法國總統馬克宏3日說，想要美國與歐盟的貿易協議盡快達成，且關稅愈低愈好，這才是正確、適當的貿易協議，必須公平又穩固。

馬克宏還說，「我們需要的不是美歐間的關稅，而是1個能貨暢其流的開放市場」。他當天訪視法國南部的洛克福羊奶藍黴乳酪發源地，外界預料這種特色乳酪一旦被大幅加徵輸美關稅，就將遭到影響。

馬克宏直言，希望美歐協議納入「零對零關稅」，但更務實的是獲得現今對美國人而言最低的關稅，即「10%對10%關稅」。

馬克宏也希望，華府鼓勵歐盟採取的「國防作為」（即北約NATO成員國將國防開支增至國內生產毛額GDP的5%）和購買美國的液化天然氣（LNG）來降低對俄羅斯LNG依賴的計畫，將在美歐關稅談判時對歐盟有利。

歐盟執委會主席范德賴恩3日稍早也說，歐盟準備好與美國達成協議；德國總理梅爾茨則希望，歐盟與美國達成1個既快速又簡單的協議。正在華府的歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇當天預定和美國的對口官員會面。

川普4月9日突宣布暫緩90天開徵對等關稅，本月8日是此一寬限期最後一天。

法新社3日報導稱，若美歐在前述期限前未達成協議，預料歐盟輸美商品被徵的關稅將增加1倍至20%、甚或更高。川普還曾揚言要徵50%。

對歐盟、日本及其他貿易夥伴，目前在川普對等關稅寬限期僅被徵10%的普遍關稅，美國財長貝森特同日在美媒CNBC說，4日上午和歐盟對口官員會面，美國貿易代表（USTR）葛里爾本周末會與歐洲官員「認真幹活」，「所以我們會看看能和歐盟做些什麼」。

至於美日關稅談判的進度，儘管已舉行多輪雙邊談判仍未達成協議，貝森特暗示，日本國內的政治可能使談判複雜化。他說，日本是美國很棒的盟邦，但他們此刻處於1個很棘手的點上，20日會舉行參議院選舉，「我認為，這在協議的達成上，給他們很多（來自）國內的限制，「所以我們會看看美日協議何去何從」。