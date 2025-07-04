嚇阻中國洗產地 美對越徵轉口關稅40%！川普：越對美開放市場

美國總統川普二日宣布與越南達成貿易協議，將向越南課徵廿％關稅，也打擊他國借道越南洗產地，擬課徵轉運商品四十％關稅；川普說，美國還獲得零關稅打開越南市場。川普並暗示接下來可能與印度達成協議，凸顯他持續在自行設定的七月九日期限前衝刺貿易談判。

越稱對貿易框架有共識

川普二日在社群宣布，他與越共總書記蘇林達成雙邊貿易協議，根據協議條件，越南所有出口到美國的產品將支付廿％的關稅，遠低於他四月宣布的四十六％對等關稅，從越南轉運到美國的產品則將支付四十％關稅。

川普表示，越南將為美國開放市場，美國產品將獲得零關稅優待。

越南一直被美國視為中國大陸商品為規避美國高關稅而用來「洗產地」的中心；部分廠商雖然選擇直接將生產線搬到東南亞，但多數廠商由於產能不足，只好用洗產地方式把產品送入美國市場；美此次祭出四十％轉運關稅，被認為是為嚇阻大陸洗產地。

越南則未證實具體的關稅稅率水準，僅表示與美國針對貿易框架達成共識，承諾將給予美國產品優惠市場准入的待遇，包括大排氣量汽車。

越南外交部聲明說，越共總書記蘇林二日晚間與川普通話，川普強調將大幅下調多項越南商品關稅，並繼續合作解決貿易障礙。蘇林與川普對於兩國談判團隊就「越美對等、公平、平衡的貿易協定架構聯合聲明」達成共識表示歡迎，蘇林還建議美國及早承認越南市場經濟地位，取消部分高科技產品出口限制。

轉口關稅可能觸怒北京

美越關稅協議細節依然不多，白宮也還沒發布落實貿易協議的關稅條款或文告，還不清楚百分之廿關稅適用的產品類別，以及是否有產品是用更高或更低的關稅稅率。美國政治新聞網站Politico報導，越南已同意斥資八十億美元採購五十架波音飛機，另購買廿九億美元美國農產品，作為協議一環。

經濟學家認為，越南避開最糟的情境，在越南設廠的耐吉、三星等企業股價都大漲。不過，百分之廿關稅仍高於目前寬限期的百分之十以及川普二度上任前的不到百分之四。曾任職美國貿易代表署的亞洲協會政策研究院副院長柯特勒認為，「對越南產品設定百分之廿稅率，高於預期，無疑讓其他仍在和美國談判的貿易夥伴倍感壓力」。

另一個問題是，越南同意更高的轉口關稅，可能觸怒中國大陸。

川普樂觀與印度簽協議

根據美國貿易代表署的資料顯示，美越二○二四年貿易總額達一四九六億美元，越南是美國的貿易逆差國，兩國貿易逆差為一二三五億美元；根據二○二四年外國貿易障礙報告指出，美國出口到越南的商品多被課徵十五％或更少的關稅。

此外，川普二日在空軍一號上表示，他可能會和印度達成貿易協議，調降彼此關稅，幫助美國企業在印度市場競爭。

印度經貿代表團正在華府協商貿易協議，希望關稅能低於川普四月二日宣布的百分之廿六。