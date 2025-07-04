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川普：將與印度達成協議
路透報導，美國總統川普二日證實，美國即將與印度達成貿易協議，開放美國商品進入印度市場。
川普在空軍一號上對記者表示，他相信印度已準備好降低對美國企業的關稅壁壘，這可能為達成協議排除障礙。他表示，「我認為我們將與印度達成協議，那會是一項截然不同的協議，將會是我們能進入及競爭的協議。目前印度根本不開放任何人進入。我認為他們這次會同意，如果真是如此，那這項協議將伴隨大幅降低的關稅」。
根據川普在四月二日解放日公布清單，印度的對等關稅稅率為百分之廿六。
兩國貿易談判代表二日正加緊努力，試圖在川普設定的七月九日大限前達成協議，但知情人士表示，關於美國乳製品與農產品的分歧仍未解決。
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