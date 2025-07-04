川普衝刺貿易談判 美越敲定關稅…下個換印度

美國總統川普2日宣布與越南達成貿易協議後，並暗示接下來可能與印度達成協議，凸顯他持續在自行設定的7月9日期限前，「衝刺」貿易談判。

川普在社群媒體Truth Social發文宣布，已與越南達成貿易協議，越南將從事「前所未見」的措施，允許美國產品零關稅「全面准入」越南市場，美國則將對越南輸美產品課徵20%關稅，遠低於他4月2日「解放日」宣布的46%對等關稅，但仍高於目前對等關稅緩徵期的10%。

川普關稅協議最新發展

越南也同意，若有產品源自其他國家，送到越南出貨，將被美國課徵40%的「轉口」關稅，意圖打擊中國大陸製產品經由他國轉運出口，規避對陸貨高額關稅的行徑。

越南則未證實具體的關稅稅率水準，僅表示與美國針對貿易框架達成聯合聲明的共識，承諾給予美國產品優惠市場准入待遇，包括大引擎汽車。

美越關稅協議的細節依然不多，白宮也還沒發布落實貿易協議的關稅條款或文告，還不清楚20%關稅適用的產品類別，以及是否有產品是用更高或更低的關稅稅率。美國政治新聞網站Politico報導，越南已同意斥資80億美元採購50架波音飛機，另購買29億美元的美國農產品，作為協議一環。

經濟學家認為，越南避開最糟的情境，帶動在越南設廠的企業股價大漲，包括Nike在3日收盤勁揚4.1%，南韓Hansae在韓股4日收盤暴漲6.9%，三星電子攀漲4.9%，儒鴻在台股4日收盤走揚2.8%，豐泰漲2.5%。

不過，20%的關稅仍高於目前緩徵期的10%、以及川普二度上任前的不到4%，根據協議，美國對越南課徵的關稅稅率。曾任美國貿易官員的亞洲協會政策研究院副院長柯特勒（Wendy Cutler）認為，「對越南進口產品設定20%的基準稅率，高於預期，無疑讓其他仍在和美國談判的貿易夥伴倍感壓力」。另一個問題在於，越南同意更高的「轉口」關稅，可能觸怒中國大陸。

此外，川普2日在空軍一號上表示，他可能會和印度達成貿易協議，調降彼此關稅，幫助美企在印度市場競爭。