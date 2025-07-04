美日協商凸顯混亂 曾說談判輕鬆…川普對日失算

美國與多個國家之間的貿易協商相繼遇到困難，美國總統川普在七月九日期限前能談成多少協議，受到質疑。華爾街日報分析，川普曾說貿易協議可輕鬆拍板，但日本實例證明川普打錯算盤。

美日貿易協商持續數周遲遲沒有結果，美國商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾決定對日本擴大施壓。消息人士說，日本談判官員五月底抵達華府時，盧特尼克與葛里爾便警告說，若無法盡快達成協議，雙方談判內容將從減輕關稅轉為增加懲罰措施，例如對日本汽車出口到美國訂定數量上限，也就是推出自願出口限制。

然而，日方談判代表不為所動。從一開始日本官員就對美方表明，不同意任何保留川普百分之廿五汽車關稅的協議。

美日談判陷入僵局，川普六月卅日透露已不想跟日本繼續磋商，在社群媒體發文寫道日本即使嚴重缺米依然不願進口美國米，還說將直接發函日本告知關稅稅率。

川普政府官員與多個貿易夥伴同步展開協商之際，有時對於目標、時程出現自相矛盾的狀況，川普聲稱美國將對其他國家發函告知關稅稅率，則讓狀況更加混亂。就連七月九日期限是否依然有效，也成了未知數。

財政部長貝森特六月廿七日表示某些國家可能獲准延期，但川普七月一日則說不考慮延期。

局面混亂讓日本與其他國家感到困惑，不確定白宮到底要什麼、期限為何。截至目前為止，川普政府僅與英國和越南達成協議，與中國同意關稅休兵。