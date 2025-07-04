聽新聞
0:00 / 0:00

美韓關稅談判 李在明：很不容易 全力以赴

聯合報／ 編譯茅毅周辰陽／綜合報導

南韓新總統李在明三日在首爾的青瓦台迎賓館，提前一天召開就職滿月記者會。對美韓關稅談判，他坦言，「很不容易」，正全力以赴。

該記者會名為「總統的卅天，媒體提問、答覆國民」，李在明談到南韓內政和外交的廣泛議題。他說，美韓關稅談判是南韓最迫切的議題之一，會基於以南韓國家利益為中心的務實外交原則，竭盡全力在談判中達成互惠以及能長期維持的結果。

李在明六月四日就任，美韓正談判雙邊貿易與關稅議題。美國總統川普對南韓輸美商品課徵的對等關稅為百分之廿五，他四月九日宣布暫緩九十天開徵，七月八日是此一寬限期最後一天。

川普 關稅

延伸閱讀

避免戒嚴重演！南韓國會修法 禁軍警擅入國會阻擋議員

坦言貿易談判非易事 南韓總統李在明承諾：竭盡全力

韓媒：大陸擬邀南韓總統李在明 出席9/3北京閱兵

南韓準法務部長鄭成湖肌肉照瘋傳 網評「聽證會穿短袖就過關」

相關新聞

嚇阻中國洗產地 美對越徵轉口關稅40%！川普：越對美開放市場

美國總統川普二日宣布與越南達成貿易協議，將向越南課徵廿％關稅，也打擊他國借道越南洗產地，擬課徵轉運商品四十％關稅；川普說...

美韓關稅談判 李在明：很不容易 全力以赴

南韓新總統李在明三日在首爾的青瓦台迎賓館，提前一天召開就職滿月記者會。對美韓關稅談判，他坦言，「很不容易」，正全力以赴。

川普：將與印度達成協議

路透報導，美國總統川普二日證實，美國即將與印度達成貿易協議，開放美國商品進入印度市場。

美藉貿易協議圍堵中企 越南成首例

彭博資訊報導，美中貿易戰暫時休兵，但北京愈來愈警惕，美國試圖藉由與別國的貿易協議，將中國企業孤立於全球供應鏈之外，而美越...

觀察站／台灣有機會達成貿易協議 但內容難料

美國對等關稅寬限期的期限步步逼近，眼看川普總統不肯延長期限的態度逐漸明朗，各國都加緊談判腳步，不希望受制於美國最後頒布的...

美日協商凸顯混亂 曾說談判輕鬆…川普對日失算

美國與多個國家之間的貿易協商相繼遇到困難，美國總統川普在七月九日期限前能談成多少協議，受到質疑。華爾街日報分析，川普曾說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。