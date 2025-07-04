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美韓關稅談判 李在明：很不容易 全力以赴
南韓新總統李在明三日在首爾的青瓦台迎賓館，提前一天召開就職滿月記者會。對美韓關稅談判，他坦言，「很不容易」，正全力以赴。
該記者會名為「總統的卅天，媒體提問、答覆國民」，李在明談到南韓內政和外交的廣泛議題。他說，美韓關稅談判是南韓最迫切的議題之一，會基於以南韓國家利益為中心的務實外交原則，竭盡全力在談判中達成互惠以及能長期維持的結果。
李在明六月四日就任，美韓正談判雙邊貿易與關稅議題。美國總統川普對南韓輸美商品課徵的對等關稅為百分之廿五，他四月九日宣布暫緩九十天開徵，七月八日是此一寬限期最後一天。
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