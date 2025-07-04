觀察站／台灣有機會達成貿易協議 但內容難料

美國對等關稅寬限期的期限步步逼近，眼看川普總統不肯延長期限的態度逐漸明朗，各國都加緊談判腳步，不希望受制於美國最後頒布的關稅稅率，更怕直接回歸「解放日」的高關稅。

川普的談判策略是先拉高，再降低；但川氏語言捉摸難定，不僅他所說的稅率差距極大，他所訂出的日期也往往隨時改變。越南在談判開始即表態讓步至零關稅，最後仍被課百分之廿關稅，但時間上反而超車日韓。

美國與各國談判進度緩慢是不爭的事實，目前除了英國、剛達陣的越南，以及硬碰硬，用貿易戰逼出談判的中國大陸，其他經濟體顯然都還深陷五里霧中掙扎，不知該堅守下去，還是該趁早向川普讓步臣服。

其中，原來情勢看好的日本和南韓，這些與美國關係密切的印太國家，顯然還離終點線有段距離。

以日本為例，早在四月中旬就開啟對美談判，現在卻成了川普開刀的對象，稱日本是「被寵壞」的國家，不願開放美國米和汽車進口；另外，南韓本來也是美國談判代表經常掛在口上的「資優生」，現在則恐怕因為南韓新任總統上台而為談判帶來變數。

涉外人士認為，日本和南韓的情況比較特殊，皆與美國涉及安全議題上的合作，雙邊談判勢必會比較複雜，反觀美台之間更接近單純貿易關係，且台灣按部就班向美國釋出善意，現在看起來，台灣仍有機會在七月九日前達陣。

美越貿易總額與美台貿易總額相近，且台越皆是美國的貿易逆差國，而越南也早早向美國輸誠，同意為美國調降至零關稅，正如賴清德總統也在四月投書彭博，表明願意增加對美採購，且承諾在互惠基礎上，同意把關稅降至零。

越南和台灣條件如此相似，若越南能與美國達成貿易協議，台灣同樣也有機會，特別是美國現階段也面臨趕進度壓力，必須達成更多貿易協議的情況下，台灣不失為美方拿來做成績的選項之一；但最後談出什麼結果或被課多少稅率，可能還是存乎川普一心。