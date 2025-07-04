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美國慶日前達陣 「又大又美法案」送出眾院

美貿易新策略 要孤立陸企 柬國、台灣等最易受衝擊

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美中貿易戰暫時維持休兵，但北京愈來愈警惕。美聯社
美中貿易戰暫時維持休兵，但北京愈來愈警惕。美聯社

彭博資訊報導，美中貿易戰暫時維持休兵，但北京愈來愈警惕，美國試圖藉由與別國的貿易協議，將陸企孤立於全球供應鏈之外，美越協議即首例。關於商品轉運和出口管制等方面的條款，讓同時仰賴美國需求和大陸生產的亞洲國家遭受池魚之殃，以越南、柬埔寨與台灣最受衝擊。

美國總統川普的對等關稅暫緩期即將屆滿，白宮官員加緊與亞洲和歐洲等主要貿易夥伴達成協議，內容可能包含針對中國大陸的限制措施，這恐怕會影響許多其他亞洲國家。

美國試圖藉貿易協定孤立陸企
美國試圖藉貿易協定孤立陸企

印度是另一個傳出接近達成協議的國家，也一直在就原產地規則進行談判。華府希望產品在當地創造的附加價值至少達到60%，才能獲得「印度製造」的資格，印度已努力將比率降至35%左右。

法國外貿銀行（Natixis SA）亞太首席經濟學家艾西亞近期在一份報告指出：「川普貿易戰帶給亞洲國家的困境在於，它們一方面依賴美國的終端需求，另一方面又極度仰賴在中國大陸本地生產的附加價值」。

艾西亞也說，其中以越南、柬埔寨和台灣最容易受到衝擊。

除了轉運之外，北京另一項憂慮是：美國是否會說服其他國家共同實施或強化對高科技設備的出口管制，進一步限制中國大陸取得製造先進半導體所需的技術工具。台灣已經在6月將中國大陸最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）列入黑名單。

對大多數亞洲經濟體而言，中國大陸是比美國更大的貿易夥伴。北京當局也多次警告，若自身利益受到威脅，將採取反制。

從帶頭打壓大陸出口到重塑全球「可信任」供應鏈，美方一連串行動對北京的長遠風險在於，這將帶動大規模轉變，使中國大陸更加被排除在國際貿易之外。

中國對外經濟貿易大學WTO研究院院長、曾任中國商務部顧問的屠新泉表示，「如果有些協議明確將中國列為目標，並顯示某些國家正在與美國合作或聯手『圍堵中國』，那麼中國一定會有所反應。」

北京 川普 柬埔寨 貿易協議 關稅

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