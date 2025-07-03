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與美談關稅有共識？越外交部：討論內容具體化

中央社／ 河內3日專電
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

越共總書記蘇林2日與美國總統川普通話，雙方就貿易議題達成共識。越南外交部發言人范秋姮今天表示，越美談判團隊正在協調、溝通，以將兩國領袖的討論內容具體化。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）被問及@@@對等關稅@@@議題時說，蘇林（To Lam）已於2日晚間和美國總統川普（DonaldTrump）通話，雙方就雙邊關係交換意見，其中包括對等關稅議題。

她指出，蘇林在通話中高度評價川普對越南的關注。范秋姮表示，目前越南與美國的談判團隊正在協調、溝通，以將兩國領袖的討論內容具體化。

川普今年4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，原本對越南商品課徵46%的對等關稅。不過川普2日發文指出，已和越南達成一項貿易協定，越南輸美商品將被徵收20%關稅，轉運貨物將課徵40%關稅。

外交部 對等關稅 川普 越南 關稅

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