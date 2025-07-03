美越甫達成貿易協議 專家憂：恐引發美中新一輪對峙

越南與美國昨天達成貿易協議，躲過美國總統川普的高額對等關稅，有專家警示說，這可能引發華府與北京新一輪對峙。

法新社報導，美越貿易協議是川普（DonaldTrump）與亞洲國家達成的第一個完整協議。分析家認為，這可能有助外界一窺華府將會對其他仍在設法達成協議國家使用的模板。

越南逃過預計於下週生效的46%高額對等關稅。根據協議，越南輸美商品將被徵收最低20%關稅，轉運貨物則將徵收40%關稅，越南市場將對美國產品全面開放，包括美製汽車。

協議中的40%稅率將適用於被認定為「轉運」的商品，即零組件來自中國和其他國家，經越南轉運或僅進行極少的最終組裝後，出口到美國的產品。

華府先前指控越南替換中國貨物的標籤，以規避美國關稅，但中國原物料是越南製造業的命脈。

凱投宏觀公司（Capital Economics）表示：「以全球視角來看，最耐人尋味之處在於這項協議似乎很大程度上與中國息息相關。」

凱投宏觀指出，有關轉運貨物的條款「將被北京視為挑釁，尤其是如果未來幾日達成的其他任何協議也包含類似條件」。

協力管理諮詢有限公司（Dezan Shira & Associates）駐河內商業顧問馬丁（Dan Martin）認為：「這比46%關稅好太多了，但我目前還不急著慶祝。所有一切現在取決於美國如何詮釋和執行轉運貨物課稅計畫。」

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預估，中期而言，這項協議可能使越南對美出口下滑1/4，對越南經濟的影響，將會超過2%國內生產毛額（GDP）。

彭博經濟研究專家薩傑迪（Rana Sajedi）指出，如何「定義或執行」轉運貨物關稅所產生的不確定性，很可能造成外交影響。

她強調：「當前迫在眉睫的問題是中國將會如何反應。北京已表明將對這個犧牲中國利益的協議做出回應。」