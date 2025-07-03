美越協議轉口商品稅率40% 陸不滿犧牲利益：堅決反制

針對美國與越南達成貿易協議，美國將對越南商品徵收20%關稅，轉口商品則徵收40%關稅，大陸商務部發言人何詠前今天說，中方正對此評估，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為手段達成交易，一旦如此中方將堅決反制，維護自身正當權益。

大陸商務部下午召開例行記者會。央視新聞報導，何詠前在回答媒體提問時，作上述表示。

何詠前說，美國對全球貿易夥伴加徵「對等關稅」，是典型的單邊霸凌做法，中方一直堅決反對。而中方注意到美國與越南達成貿易協議的相關情況，正在展開評估。

她又說，中方的立場是一貫的，樂見各方透過平等磋商解決與美方經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為手段達成交易。如果出現這樣的情況，中方將堅決予以反制，維護自身正當權益。

美國總統川普今天表示，在經歷數週的密集外交之後，他已與越南達成貿易協議，越南對美出口商品將被徵收20%關稅，轉口商品將徵收40%關稅。

外界普遍認為，這一協議結果意味著產地涉及大陸等地的轉口商品，將被課徵40%關稅，對大陸商品經東南亞轉銷美國將造成嚴重衝擊。