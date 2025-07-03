川普將率美企CEO團訪中？陸商務部不願證實

針對日媒日前報導，美國方面正安排總統川普下半年率領數十名美企執行長一同訪中，大陸商務部發言人何詠前今天不願證實，僅指「沒有可以提供的信息」。她說，希望美方與中方相向而行，減少誤解，共同推動中美經貿關係穩定發展。

大陸商務部下午舉行例行記者會。環球網報導，何詠前在回答媒體提問時，作上述表示。

何詠前首先僅表示，「關於這個問題，我沒有可以提供的信息」，但中方的態度是一貫的且明確的。

她說，中方希望，美方能與中方相向而行，在「兩國元首的戰略引領」下，本著「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，不斷增進共識，減少誤解，加強合作，共同推動中美經貿關係「健康、穩定、可持續」發展。

日經亞洲（Nikkei Asia）6月27日報導，美國官員正制定計畫，安排川普（Donald Trump）下半年訪問大陸，並將有數十名由美國企業CEO組成的代表團隨行。

報導指出，這趟訪中行程將類似川普5月間的中東行，當時有30多名美國企業領袖陪同訪問沙烏地阿拉伯，敲定超過2兆美元（約新台幣57.7兆元）的協議。

據報導，參與沙烏地之行的美企CEO包括特斯拉（Tesla）的馬斯克（Elon Musk）、黑石集團（Blackstone）的蘇世民（Stephen Schwarzman）、貝萊德集團（BlackRock）的芬克（LarryFink）、OpenAI的阿特曼（Sam Altman）、輝達（NVIDIA）的黃仁勳、帕蘭泰爾技術公司（PalantirTechnologies）的卡普（Alex Karp）及亞馬遜（Amazon）的賈西（Andy Jassy）。