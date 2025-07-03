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坦言貿易談判非易事 南韓總統李在明承諾：竭盡全力

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓總統李在明。（路透）
南韓總統李在明。（路透）

南韓總統李在明今天表示，政府將「竭盡全力」，以確保在美國總統川普設定的7月9日對等關稅寬限期屆滿前敲定雙邊貿易協議。

法新社報導，李在明在其就職滿月記者會上坦言，關稅協商顯非易事，「老實說，我不確定我們是否能在7月8日前敲定協議。」

「我們會盡最大努力，目標是要達成真正互利的結果。只是現階段雙方都還未明確說明各自想要什麼。現在我只能說，我們會竭盡所能。」

美國先前宣布，將針對鋼鐵和汽車等韓國主要出口商品課徵25%關稅，之後又宣布延後90天，至7月9日實施。

首爾當局目前正全力進行談判，以避免關稅於華府時間9日生效。

南韓 川普 李在明 美國 關稅

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