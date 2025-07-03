川普著急上火也沒用？日媒解析東京的「拖字訣」談判術

美國總統川普連日來發表強硬言論公開施壓日本，東京卻顯得異常沉默，僅傳出談判代表可能在周末再赴華府，日媒分析，日方正施展拿手的拖字訣，來軟化美方攻勢。

川普先前連三天受訪或發文抨擊，抱怨日本不接受美國大米、不買美國汽車，「他們很強硬、被寵壞了」，並威脅要對日本商品課徵最高35%關稅，比4月初設定的24%還高。

日本首席關稅談判代表赤澤亮正上周五在華府與美國商務部長盧特尼克進行65分鐘的會談，後續透過電話又進行了兩次簡短的溝通，最終未能取得任何成果。面對川普言論，他與內閣官房副長官青木一彥均謝絕評論。但傳出赤澤亮正可能在這個週末重返華府，進行第八輪談判。

東京大學教授佐橋亮分析川普政府「顯然碰壁了」。美國可能摸不透日本在想什麼麼，但「不要緊，最好繼續拖下去」。

儘管美國財政部長貝森特強調「只接受對美國公平的協議」，但佐橋亮指出，美國僅先與有貿易順差的英國達成框架協議，對於美中談判，「美方雖聲稱有進展，關於稀土取得『重大突破』，但根本無人認同，整體情勢對美國不利」，「所以日本不能退縮，被嚇到就輸了」。

美國昨天再傳出與越南達成協議，但對越南進口產品設定20%基準稅率，比外界預期的高。

野村研究所經濟學家木內登英認為，美國會突然單獨對日本課高關稅的機率很低，「畢竟日本從未暗示過要採取報復性舉措，且被視為配合度高的合作夥伴，川普政府想透過關稅採取強硬立場，恐怕也不容易。最終，他們的行動很可能受到市場力量的制約」。

佐橋亮分析，日本的態度轉變，與最初渴望迅速達成協議以獲得相對有利條款已經不一樣了，如今的目標是「確保談判看起來不像會破裂」，而這正是日本最拿手的事。他還意味深長的說，現在「不能逕自轉身走人」。