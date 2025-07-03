美藉貿易協議圍堵中企 越南成首例、台灣恐步上後塵

彭博資訊報導，美中貿易戰暫時維持休兵，但北京越來越警惕，美國試圖藉由與別國的貿易協議，將中國企業孤立於全球供應鏈之外，而美越協議就是首例。關於商品轉運和出口管制等方面的條款，讓同時仰賴美國需求和中國生產的亞洲國家遭受池魚之殃，其中以越南、柬埔寨與台灣最容易受到衝擊。

美國總統川普的對等關稅暫緩期即將屆滿，白宮官員加緊與亞洲和歐洲等主要貿易夥伴達成協議，內容可能包含針對中國的限制措施，這恐怕會影響許多其他亞洲國家。

印度是另一個傳出接近達成協議的國家，也一直在就原產地規則進行談判。華府希望產品在當地創造的附加價值至少達到60%，才能獲得「印度製造」的資格，印度已努力將比率降至35%左右。

法國外貿銀行（Natixis SA）亞太首席經濟學家賈西亞-艾雷洛（Alicia Garcia-Herrero）近期在一份報告指出：「川普貿易戰帶給亞洲國家的困境在於，它們一方面依賴美國的終端需求，另一方面又極度仰賴在中國本地生產的附加價值」。

賈西亞-艾雷洛補充，其中以越南、柬埔寨和台灣最容易受到衝擊。

除了轉運之外，北京另一項憂慮是：美國是否會說服其他國家共同實施或強化對高科技設備的出口管制，進一步限制中國取得製造先進半導體所需的技術工具。台灣已經在6月將中芯國際（SMIC）列入黑名單。

對大多數亞洲經濟體而言，中國是比美國更大的貿易夥伴。中國政府也多次警告，若自身利益受到威脅，將採取反制。

從帶頭打壓中國出口到重塑全球「可信任」供應鏈，美方一連串行動對北京的長遠風險在於，這將帶動大規模轉變，使中國更加被排除在國際貿易之外。

中國對外經濟貿易大學WTO研究院院長、曾任中國商務部顧問的屠新泉表示，「如果有些協議明確將中國列為目標，並顯示某些國家正在與美國合作或聯手『圍堵中國』，那麼中國一定會有所反應。」