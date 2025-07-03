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美越貿易協議含「防洗產地條款」 彭博：恐招陸方報復

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
越南主席府4月14日舉行歡迎中國大陸國家主席習近平的儀式前，兩名女孩揮舞著越中兩國的國旗。資料照片。法新社
越南主席府4月14日舉行歡迎中國大陸國家主席習近平的儀式前，兩名女孩揮舞著越中兩國的國旗。資料照片。法新社

美國總統川普2日表示，美國與越南達成貿易協議，未來越南輸美商品將是適用20%關稅，轉運貨物則課以40%關稅，並且完全向美國開放市場。彭博經濟（Bloomberg Economics）指出，美越新貿易協議納入對轉運貨物課徵40%關稅的條款，可能引發中國大陸的報復行動。

根據華府與河內最新達成的貿易協議，任何被認定為轉運（transshipped）的貨物將面臨40%關稅，此舉很可能劍指中國，因陸方曾假道他國規避美國進口關稅。

彭博經濟學家薩傑迪（Rana Sajedi）在研究報告中指出，雖然美國對越關稅的新稅率低於川普4月最初祭出的46%，但仍是談判期間所適用10%通用基準稅率的2倍。因此，對越南而言，風險仍偏向下行，

薩傑迪表示：「現在迫在眉睫的問題是，中國將如何回應。」她指出，北京已明確表示，對損害中方利益的協議將採取應對措施，「同意對被認為是透過越南『轉運』的貨物徵收更高關稅的決定，可能就屬於這一類。」

她補充指出，考慮到中國是越南最大的貿易夥伴，也是國內生產的重要投入來源，任何報復性措施都可能對越南經濟造成重大衝擊。此外，這也可能對其他國家帶來更廣泛的影響；這些國家可能會將越南接受高於10%通用稅率兩倍的關稅，視為「不受歡迎，且不值得效仿」的做法。

薩傑迪估計，根據美越新協議，越南中期對美出口中期可能減少25%，恐使其年度經濟產出超過2%面臨風險。她補充表示：「這項協議似乎也未對解決特定產業關稅相關的疑慮提供任何指引，而這正是日本、南韓國與歐盟在內多個主要貿易夥伴談判的核心議題。」

川普 關稅

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