被美國徵20%關稅 越南初步回應審慎樂觀

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聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普宣布與越南達成貿易框架協議。圖為越南興安市的一間成衣工廠。路透
川普宣布與越南達成貿易框架協議。圖為越南興安市的一間成衣工廠。路透

美國總統川普7月2日宣布與越南達成貿易協議，對越南進口商品徵收20%關稅，對轉運貨物（特別是來自中國的商品）徵收40%關稅。越南主流媒體《越南通訊社》與《越南新聞報》的報導，對此持謹慎但務實的態度，認為這項協議是雙邊談判的結果，旨在緩解美國對越南貿易順差的不滿。

《越南通訊社》與《越南新聞報》報導指出，美國是越南最大的出口市場，2022年越南對美出口額達1095億美元，佔總出口的29.5%，而中國則是越南最大的進口來源國及整體貿易夥伴，2023年雙邊貿易額近1720億美元，遠超美國的1238.6億美元。 

越南媒體強調，美國此舉旨在縮減與越南的貿易逆差（2024年達1235億美元），並打擊中國商品經越南轉運以規避美國關稅的行為（洗產地）。越南政府則通過談判爭取到對等貿易框架，為美國商品提供市場准入優惠，以緩解關稅壓力。

為符合美國要求，越南承諾實施更嚴格的海關檢查，確保「越南製造」標籤的真實性，同時積極推動與美國的貿易協定，以穩定對美出口市場。報導也提到，越南試圖通過與中國的農業貿易（如榴槤出口2024年上半年達12億美元，增長46%）及與美國的談判，維持與兩大經濟體的關係平衡。

越南媒體對關稅的經濟影響表達擔憂，特別是對依賴出口的製造業。《經濟時報》分析，20%關稅可能推高出口成本，影響服裝、鞋類和電子產品等產業，進而威脅2025年8%的經濟增長目標。 

越南財經學者胡國俊說，協議本身是一個「可接受的起點」，避開全面的30%甚至40%關稅待遇，接下來可就稅目範圍、原產地認定細節談判。20%關稅在外交談判是成功止損，經濟衝擊要靠產業升級和接下來的談判來化解。

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