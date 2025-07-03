美越達成貿易協議 對台商不算利多？分析師這麼看

美國總統川普表示，美國已和越南達成貿易協議，美國自越南進口的對等關稅將由「解放日」祭出的46%調降至20%，但仍高於協商期間暫時調降至10%的稅率。

川普在Truth Social發文，形容這項協議「前所未見」，說明美越達成協議後，美國將獲得「全面進入」越南市場的機會，「我們能以零關稅對越南出口產品」。

美國同時也將對「轉口」商品加徵40%關稅，意圖打擊中國大陸製產品經由他國轉運出口，規避對陸貨高額關稅的行徑。

但美國對越南仍課以高額關稅，恐怕會讓其他還在爭取4月宣佈新稅後重大減免的國家感到不安。

前美國貿易官員、現任亞洲協會政策研究院副院長柯特勒（Wendy Cutler）說：「對越南進口產品設定20%基準稅率，比外界預期還高，無疑讓其他仍在和美國談判的貿易夥伴倍感壓力。」

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，只要美國對中國大陸的關稅維持在相對較高水準，對越南課徵20%的統一關稅「其實還不算太糟」。

她說，關鍵在於是否有細則規定，例如越南是否會對自中國大陸進口、對當地製造業至關重要的產品和零組件加徵關稅。

多家在越南製造的公司股價上揚。Nike上漲4.1%，玩具大廠美泰（Mattel）和孩之寶（Hasbro）各漲1.6%；愛迪達（Adidas）在法蘭克福股價上漲1%。

在7月9日大限前，各國加緊和美國協商，這次和越南達成的協議，是繼英國和中國大陸之後，美國宣布的第三份貿易協議。

美國去年對越南出口總額僅150億美元。川普宣稱，這次協議可望帶動美國汽車銷售。他在 Truth Social 上發文說：「我認為，美國熱賣的SUV會是越南市場產品線的絕佳添注。」

不過，即使車型較小的美系SUV，相對越南消費者來說仍可能偏貴。此外，越南人均所得僅約4,500美元，不到美國的二十分之一，汽車市場規模有限。

對台商恐非利多

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師程世維（Terence Cheng）指出，美越協議和「我們原先的基準情境一致，市場其實早已將東協國家服裝和鞋類代工廠的財務展望和估值，按對美出口課徵20%關稅來反映」。

他說：「短期來看，美越貿易協議公布後，服裝和鞋類代工股價反應預料是平淡偏正面，因為市場鬆一口氣，至少目前關稅沒有超過30%。」

花旗集團（Citigroup）分析師 Angela Hsu則認為，台灣代工業者股價可能會出現負面反應，因為這意味著目前的獲利預估還有下修空間。

她說：「過去在10%的對等關稅下，台灣代工業平均分攤3%到5%的關稅；如今負擔大幅提高，我們認為品牌客戶很可能會要求供應商共同吸收更高的關稅成本。」

瑞銀分析師 David Vogt認為，即使蘋果這次不再享有豁免，對蘋果整體毛利率的負面影響有限。

蘋果供應鏈在越南生產MacBook、iPad和AirPods等產品會受到壓力。不過，Vogt指出，與中國大陸相比，蘋果對越南的依賴程度不高。

Vogt在報告中寫道：「考量到蘋果在越南的生產規模相對有限，且以周邊配件為主，對美國進口產品徵收20%關稅，對蘋果毛利率的影響可說微乎其微。」