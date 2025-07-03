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亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成貿易協議
路透報導，美國總統川普2日證實，美國即將與印度達成貿易協議，更稱會是「截然不同」的協議，開放美國商品進入印度市場。
川普在空軍一號上對記者表示，他相信印度已準備好降低對美國企業的關稅壁壘，這可能為達成協議排除障礙。
川普接著表示，「我認為我們將與印度達成協議，而且那會是一項截然不同的協議，將會是我們能進入及競爭的協議。目前印度根本不開放任何人進入。我認為他們這次會同意，如果真是如此，那這項協議將伴隨大幅降低的關稅」。
根據川普在4月2日解放日公布清單，印度的對等關稅稅率為26%。
#WATCH | On trade deals with India, US President Donald Trump says, "I think we are going to have a deal with India. And that is going to be a different kind of a deal. It is going to be a deal where we are able to go in and compete. Right now, India does not accept anybody in. I… pic.twitter.com/6c199NGm8B— ANI (@ANI) July 1, 2025
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