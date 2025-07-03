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亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成「截然不同」貿易協議

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亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成貿易協議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普1日搭乘空軍一號前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地。路透
美國總統川普1日搭乘空軍一號前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地。路透

路透報導，美國總統川普2日證實，美國即將與印度達成貿易協議，更稱會是「截然不同」的協議，開放美國商品進入印度市場。

川普在空軍一號上對記者表示，他相信印度已準備好降低對美國企業的關稅壁壘，這可能為達成協議排除障礙。

川普接著表示，「我認為我們將與印度達成協議，而且那會是一項截然不同的協議，將會是我們能進入及競爭的協議。目前印度根本不開放任何人進入。我認為他們這次會同意，如果真是如此，那這項協議將伴隨大幅降低的關稅」。

根據川普在4月2日解放日公布清單，印度的對等關稅稅率為26%。

川普 關稅

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