亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成貿易協議

路透報導,美國總統川普2日證實,美國即將與印度達成貿易協議,更稱會是「截然不同」的協議,開放美國商品進入印度市場。

川普在空軍一號上對記者表示,他相信印度已準備好降低對美國企業的關稅壁壘,這可能為達成協議排除障礙。

川普接著表示,「我認為我們將與印度達成協議,而且那會是一項截然不同的協議,將會是我們能進入及競爭的協議。目前印度根本不開放任何人進入。我認為他們這次會同意,如果真是如此,那這項協議將伴隨大幅降低的關稅」。

根據川普在4月2日解放日公布清單,印度的對等關稅稅率為26%。

#WATCH | On trade deals with India, US President Donald Trump says, "I think we are going to have a deal with India. And that is going to be a different kind of a deal. It is going to be a deal where we are able to go in and compete. Right now, India does not accept anybody in. I… pic.twitter.com/6c199NGm8B