川普關稅真相：中小企業淚訴「美國製」貴到沒人要 續留中國苦撐待變

路透報導，川普政府對中國大陸祭出高額關稅，迫使數萬家美國中小企業面臨殘酷選擇：支付大筆稅金，或者承擔因本土生產導致的成本暴增。由於許多零售商拒絕漲價，這些廠商淪為貿易戰大輸家。

寵物床品牌Plufl設計了一款「主人也能一起躺進來的寵物床」，在中國大陸製造的成本是100美元，美國售價299美元。關稅實施後，本土生產的成本飆到250美元（不含從中國進口的毛絨內襯）。該品牌共同創辧人Yuki Kinoshita向好市多（Costco）推銷這款定價500美元有找的美國製版本，但遭婉拒。

6月11日川普宣布將中國商品關稅降至55%後，Plufl決定透過縮減包裝、犧牲利潤，以維持中國生產和299美元的售價。

健康飲料Moment雖然在美國威斯康辛州生產，但因鋁罐從中國進口，關稅導致成本激增20%，創辦人Aisha Chottani形容，「足以榨乾現金流」，在試圖將每罐4美分轉嫁給超市Albertsons遭拒後，現靠削減成本和募資苦撐。

荷蘭嬰童用品Bugaboo在廈門工廠生產嬰兒車，美國售價大約是1,500美，關稅實施後，開始評估轉移產能。但北美商務長Jeanelle Teves坦言，美國缺乏具備高階模具技術、優質材料與熟練工人，想在美國重建同等產線需時數年。

Bugaboo自5月20日起，調漲餐椅、遊戲圍欄及新版嬰兒車等產品的價格50至300美元不等，但無法覆蓋全部的關關稅成本。

佛州文具商Simplified在深圳生產的精美行事曆記事本，成本大約是一本12美元，如果移回美國生產，成本將暴漲至38美元，售價飆至100美元。創辦人Emily Ley目前選擇續留中國生產，代價是人事薪資、行銷廣告，以及成長投資的預算均須縮減。

她感嘆：「關稅本質是懲罰性的，與鼓勵創業的美國夢精神背道而馳。」她已提告，指控川普政府動用緊急權限課稅違法。

白宮發言人德賽（Kush Desai）強調川普政府重振製造業的決心，指參議院周二驚險過關的《大而美法案》允許企業全額抵減設備投資，「這些配套政策將刺激供應鏈的增長動能」。