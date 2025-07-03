快訊

亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成「截然不同」貿易協議

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光…第一名是「她」

中國政治情緒指標？中共喉舌「鍾一平」是誰

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟消息人士：期限前能和美國談成陽春款貿易協定已是萬幸

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
歐盟內部對於和美國在期限前談成協議並不樂觀。歐新社
歐盟內部對於和美國在期限前談成協議並不樂觀。歐新社

歐洲在與美國的貿易談判中，最有可能達成的只是「最低限度」的政治性協議。多名消息人士告訴 CNBC，歐盟官員現在寄望在7月9日恢復全面對等關稅前，先敲定一份「政治」協議，具體細節日後再談。

「美方上周的提案目的是先達成原則性共識，」一位不願具名的歐盟官員表示，「之後再把這個原則性協議談成真正的貿易協定。」

自美國總統川普重返白宮以來，美歐關係變得緊張。雙方在貿易政策與對烏克蘭支援上爭執不斷。4 月初，白宮宣布對多數全球貿易夥伴實施對等關稅，包括對歐盟徵收20%的關稅，但為了談判，這些關稅暫時減免至7月9日。

歐盟談判團上週收到美國新提案，本周稍晚歐洲談判代表將與美方進行面對面會談，力拚幾天內敲定協議。歐盟執委會數據顯示，2023年美歐雙邊貨品貿易總額達8510億歐元（約1兆美元）。

談判進展仍不穩定，歐盟官員預計4日會有新一輪更新。週一歐洲各國大使就談判狀況進行討論。立陶宛財政部長沙哲尤斯接受CNBC訪問時表示，他對跨大西洋達成妥協「略感樂觀」。

儘管如此，多名消息人士透露，歐盟仍在為各種結果做準備，包括關稅談不攏、對等關稅回歸的最壞情況。一位歐盟官員說：「大家普遍認為，未來幾天到幾週內，從達成架構協議到美方對更多產業加徵關稅，任何結果都有可能發生。」

歐盟執委會主席范德賴恩6月27日也表達類似立場：「我們已準備好簽署協議，但同時也在為無法達成令人滿意的協議的可能性做準備。」

CNBC 2日就談判進展詢問歐盟執委會時，對方未立即回應。

另一位歐盟官員坦言，布魯塞爾內部普遍認為，要回到4月2日前的美歐貿易關係幾乎不可能。

還有一位官員指出，談判結果可能變成「不對稱」協議，歐盟難以完全免除美國的額外關稅。不過，三位消息人士都確認，歐盟會爭取汽車、半導體、製藥等關鍵產業的讓步。

此外，第一位官員也強調，部分會員國只願意接受原則性協議，前提是川普政府必須承諾「立即關稅減免」。

川普 關稅

延伸閱讀

美越貿易協議可能適用東協？ 學者：很難想像台灣也被課徵20%的稅率

川普稱不考慮延長關稅暫緩 網諷：TACO又來？憂台灣「跪舔也沒用」

美越達成貿易協議 川普：越南20％關稅 美國獲零關稅

歐盟2040氣候目標放寬 允會員國購買開發中國家碳權

相關新聞

美越達成貿易協議 川普：越南20％關稅 美國獲零關稅

美國總統川普2日表示，他與越南達成貿易協議，越南出口到美國的產品將面臨20%的關稅，同時越南將開放市場給美國，美國產品會...

美越協議出爐怎麼看？專家：逼小國吞20%關稅 1問題難防中國洗產地

紐約時報報導，隨著美國對等關稅暫緩期即將屆滿，美國總統川普2日表示，白宮剛和越南達成貿易協議，未來越南輸美商品將支付20...

歐盟消息人士：期限前能和美國談成陽春款貿易協定已是萬幸

歐洲在與美國的貿易談判中，最有可能達成的只是「最低限度」的政治性協議。多名消息人士告訴 CNBC，歐盟官員現在寄望在7月...

被美國徵20%關稅 越南初步回應審慎樂觀

美國總統川普7月2日宣布與越南達成貿易協議，對越南進口商品徵收20%關稅，對轉運貨物（特別是來自中國的商品）徵收40%關...

美越達成貿易協議 對台商不算利多？分析師這麼看

美國總統川普表示，美國已和越南達成貿易協議，美國自越南進口的對等關稅將由「解放日」祭出的46%調降至20%，但仍高於協商...

亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成貿易協議

路透報導，美國總統川普2日證實，美國即將與印度達成貿易協議，更稱會是「截然不同」的協議，開放美國商品進入印度市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。