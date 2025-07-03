歐盟消息人士：期限前能和美國談成陽春款貿易協定已是萬幸

歐洲在與美國的貿易談判中，最有可能達成的只是「最低限度」的政治性協議。多名消息人士告訴 CNBC，歐盟官員現在寄望在7月9日恢復全面對等關稅前，先敲定一份「政治」協議，具體細節日後再談。

「美方上周的提案目的是先達成原則性共識，」一位不願具名的歐盟官員表示，「之後再把這個原則性協議談成真正的貿易協定。」

自美國總統川普重返白宮以來，美歐關係變得緊張。雙方在貿易政策與對烏克蘭支援上爭執不斷。4 月初，白宮宣布對多數全球貿易夥伴實施對等關稅，包括對歐盟徵收20%的關稅，但為了談判，這些關稅暫時減免至7月9日。

歐盟談判團上週收到美國新提案，本周稍晚歐洲談判代表將與美方進行面對面會談，力拚幾天內敲定協議。歐盟執委會數據顯示，2023年美歐雙邊貨品貿易總額達8510億歐元（約1兆美元）。

談判進展仍不穩定，歐盟官員預計4日會有新一輪更新。週一歐洲各國大使就談判狀況進行討論。立陶宛財政部長沙哲尤斯接受CNBC訪問時表示，他對跨大西洋達成妥協「略感樂觀」。

儘管如此，多名消息人士透露，歐盟仍在為各種結果做準備，包括關稅談不攏、對等關稅回歸的最壞情況。一位歐盟官員說：「大家普遍認為，未來幾天到幾週內，從達成架構協議到美方對更多產業加徵關稅，任何結果都有可能發生。」

歐盟執委會主席范德賴恩6月27日也表達類似立場：「我們已準備好簽署協議，但同時也在為無法達成令人滿意的協議的可能性做準備。」

CNBC 2日就談判進展詢問歐盟執委會時，對方未立即回應。

另一位歐盟官員坦言，布魯塞爾內部普遍認為，要回到4月2日前的美歐貿易關係幾乎不可能。

還有一位官員指出，談判結果可能變成「不對稱」協議，歐盟難以完全免除美國的額外關稅。不過，三位消息人士都確認，歐盟會爭取汽車、半導體、製藥等關鍵產業的讓步。

此外，第一位官員也強調，部分會員國只願意接受原則性協議，前提是川普政府必須承諾「立即關稅減免」。