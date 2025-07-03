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美越貿易協議可能適用東協？ 學者：很難想像台灣也被課徵20%的稅率

中央社／ 華盛頓2日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天宣布，美國和越南達成貿易協議，越南輸美商品將被課徵20%關稅。美學者分析，20%關稅可能會適用東協地區；儘管美國對台貿易逆差也很龐大，但「很難想像台灣也被課徵20%的稅率」。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

對等關稅暫緩期將於7月9日期滿，川普近期多次表示，不打算延長。美國目前已和英國、中國達成協議，外界密切關注美國和其他國家洽談關稅協議的進展。

川普今天在社群媒體發文宣布，美國和越南達成一項貿易協議，並透露，根據協議條款，越南對任何進入美國領土的商品將支付20%關稅，對任何轉運貨物則將支付40%關稅；越南也將「對美國完全開放其貿易市場」，「這代表我們將能以零關稅的方式把美國商品銷往越南」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在X發文寫道，對轉運貨物課徵40%關稅的意思是，「如果其他國家的產品內容經由越南出口至美國，就會被課徵40%的關稅」。

針對美越貿易協議，華府智庫哈德遜研究所國際經濟專家華特斯（Riley Walters）回覆中央社記者提問表示，這項協議「很有意思」。美國對越南貿易逆差擴大的原因在於美中第一次貿易戰後，部分投資由中國移轉到越南，越南目前是美國貿易逆差較大的國家之一。

他分析，儘管低於美國目前對中國課徵的關稅，但20%的稅率仍算高。這也代表，在中國的投資還是可能會轉到越南，但從越南出口至美國的成本依然不低。

外媒報導，越南是紡織品和運動服裝的重要供應國，根據美國人口調查與統計局（Bureau of theCensus）數據，去年越南是美國第6大進口供應國，出口額近1370億美元。同樣在去年，越南對美貿易順差居全球第3，僅次於中國和墨西哥。

至於美越協議對台灣而言，代表什麼意義？華特斯表示，「很難想像台灣也會被課以20%的稅率」，雖然美國對台灣同樣有龐大貿易逆差，但貿易逆差擴大主要是因為人工智慧（AI）相關產品出口增加，而非來自從中國轉移的新投資。

根據行政院網站資料，2024年美國對台貨品貿易逆差為739.2億美元，台灣為美國第6大逆差來源。

華特斯認為，20%的關稅稅率可能會適用東協（ASEAN）地區，而針對轉運貨物的40%關稅則很難落實，比較像是「政治」表態，也許台灣在轉運貨物方面也會被課徵40%的稅率，「但這基本上沒什麼實質意義」。

美國先前針對各國設定高低不一的對等關稅，對越南稅率為46%，對台灣則是32%。

川普 越南 關稅

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