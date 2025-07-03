石破茂：防衛費占比 日本自決「不是外國說了就同意」

美國要求日本增加國防開支，美國總統川普還批評，日本不買美國米，不確定美日能達成關稅協議。日本首相石破茂二日強調，提高防衛費對國內生產毛額（ＧＤＰ）的占比，應由日本自行決定，不是聽憑外國要求，將在貿易談判捍衛日本利益。

此外，川普二日突然在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，他已和越南達成貿易協議。

川普說，越南運往美國的所有商品將繳納百分之廿關稅，轉運商品則將繳納百分之四十關稅。越南將對美國開放市場，「我們將能夠以零關稅向越南銷售我們的產品」。

日本參院選舉將在廿日投開票，共同社報導，石破等日本朝野八黨領袖二日參加日本記者俱樂部主辦的辯論會。對川普政府要求日本將國防開銷占ＧＤＰ比重大增至百分之三點五，石破表示，日本將自主決定此事，「完全不是外國說了就同意」。石破也稱，美國並未要求日本將防衛費增至ＧＤＰ的百分之五。

日本時報報導，五角大廈六月向該報說，已將防衛費占ＧＤＰ百分之五當作對日本等美國盟友的「全球標準」；這是美方首度證實要求東京增加防衛預算。

共同社六月廿二日也引述日美外交消息人士透露，川普政府向日本提出防衛費占ＧＤＰ比重增至百分之三點五的方案。日本目前計畫在二○二七年度將該比重增至ＧＤＰ百分之二。

日本外務大臣岩屋毅一日說，他在華府的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會場邊會晤美國國務卿魯比歐時，魯比歐要求日本提升防衛能力，岩屋則回應日方將繼續基於自身判斷，根本性強化防衛能力，兩人沒討論特定防衛費目標或駐日美軍費用。

對日美關稅談判，石破說日本和其他國家不同，是在美國的最大投資者，創造就業機會；日方基本上聚焦投資而非關稅，「我們將繼續保護我國利益，同時致力降低美國對日本貿易逆差」。

川普一日表示，不會考慮延後七月九日的對等關稅暫緩期限，並再次威脅隨時可以終止進行中的貿易談判，對日本等國加徵關稅。川普近日加重批評日本，責怪東京不接受美國米輸入日本，還說美日汽車貿易不平衡，揚言將迫使日本支付百分之卅、百分之卅五或美方決定的任何稅率關稅，「因為我們對日本也有巨大貿易逆差」。

川普說，他對與日本達成協議感到懷疑，「他們非常強硬。你知道，他們被寵壞了」。川普對與印度達成協議樂觀許多，他說美印「可能」下周內達成協議，「這將是一份我們能進入並進行公平競爭的協議」。

日本談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正二日說，有關川普近期對日表達不滿，他不便置評，將繼續秉持誠意與美磋商。