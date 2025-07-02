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川普宣布與越南達成貿易協議 越南ETF應聲走揚

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普宣布，已和越南達成貿易協議，隨後將公布細節。美聯社
美國總統川普宣布，已和越南達成貿易協議，隨後將公布細節。美聯社

美國總統川普2日在社群媒體Truth Social上宣布，已和越南達成貿易協議，隨後將公布細節，在美國掛牌上市的越南指數股票型基金（ETF）盤中應聲走揚。

這是美國在7月9日談判最後期限前，與貿易夥伴達成的第三個貿易協議。彭博資訊稍早引述知情人士說法報導，越南與美國達成的貿易框架協議，將根據出口商品中非原產地成分比例實施分級關稅制度。外國產成分占比最高的出口產品將徵收最高關稅，大約是20%或更高；外國產成分較低產品將適用較低稅率，完全產自越南本土的商品將適用最低稅率，可能是現行的統一10%關稅。

代碼為VNM的VanEck越南ETF 2日早盤上漲1.7%，報13.96美元。

ETF 川普 美國 貿易協議 越南 關稅

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