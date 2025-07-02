不是印度！關稅寬限期將至 川普：與越南達成貿易協議

美國對等關稅90天寬限期即將到期，各國都希望在期限前與美國達成貿易協議，美國總統川普近日才批評日本不願開放美國米進口，預告將發函日本決定關稅稅率，並多次表示，美國正敲定與印度的貿易協議；不過，川普2日突然在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，他已和越南達成貿易協議，但沒有透露協議內容。

針對對等關稅寬限期，川普1日表示，他沒有在思考寬限期，並計畫將寫信發函給很多國家；川普周一也再度批評日本，稱日本「被寵壞了」（spoiled），他懷疑美國是否會和日本達成貿易協議；川普也多次表示，接下來最快和美國達成貿易協議的可能是印度，但川普2日說，他已與越南達成協議。