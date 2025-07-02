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不公平？川普猛批日本不買美國車 石破茂冷回：左駕又耗油很難賣

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
日本首相石破茂表示，採取左駕設計、燃料效率低落的美國車，在日本很難賣。路透
日本首相石破茂表示，採取左駕設計、燃料效率低落的美國車，在日本很難賣。路透

美國總統川普長期以來一直批評日本不買美國車，美國對汽車課徵的25%關稅，一直是美國與日本貿易協商癥結點。日本首相石破茂表示，美國車整體而言在日本很難賣，原因是美國車體積巨大並採取左駕設計，而且燃料效率低落。

汽車是美國對日本貿易呈現逆差癥結所在，川普正試圖透過課徵關稅削減逆差。川普日前接受福斯新聞訪問時說：「我們的車賣不進日本，他們不買我們的車，但美國卻以一次數百萬輛的速度把日本車一批又一批引進美國，這不公平。」

針對川普批評，石破茂2日與在野黨領袖展開選舉前辯論時說：「我們不能銷售左駕、體積巨大而且燃料效率低落的美國製汽車。我們會與美國討論如何生產較佳產品，並將這些產品引進日本，但同時也會顧及日本安全。」

貿易數據顯示，從價值來看，日本5月對美國汽車出口下滑24.7%，但出口量僅減少3.9%，顯示日本汽車製造商犧牲獲利，藉由調降價格以維持出貨。石破茂表示，如果銷往美國的汽車數量減少，日本將拓展國內需求和出口市場以保護日本產業，並在美國創造工作機會。

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