憂川普真加碼日本關稅至35% 市場審慎備戰

美國總統川普揚言將把日本的對等關稅提高至35%，連三天拉高兩國間的緊張，這讓市場參與者更加擔憂最壞局面可能成真，一方面開始加緊準備應對，同時也認為日本政府在最後關頭可能需要調整一下談判策略。

彭博資訊報導，川普1日表示，日本應該「支付30%、35%，或任何我們決定的數字（的關稅），因為我們也對日本有非常大的貿易逆差」，再次暗示對日本的對等關稅可能遠遠高出原本規劃7月9日實施的24%。

他並表示：「我不確定我們是否會達成交易。我懷疑和日本能否做到，它們非常強硬。你必須了解，它們被寵壞了。」日本政府一貫奉行的低調、穩健談判策略，顯然正面臨嚴峻考驗。

雖然市場參與者和分析師提醒，不要把川普發言的表面意思照單全收，並認為兩國最終還是會達成某種交易，但他們也警告，石破茂政府可能需要改變目前友好但立場堅定的方針，因為這種方針正將兩國關係推向危險邊緣。

現為亞洲集團（Asia Group）經營合夥人的前美國駐亞洲資深外交官唐偉康（Kurt Tong）表示：「美方的憤怒有可能導致華府本月採取更高度的懲罰性動作。如果真的發生了，日本可能只能選擇用自己獨到的反擊措施來回擊。」

川普對日本採取這種高壓談判策略，有時候可能會讓雙方在最後一刻做出重大讓步，好比日前美國和中國談成的協議，但市場參與者仍須先事前規劃好，如果談判破局，自己該如何應對。

雖然只有少數分析師認為，日股會在貿易談判破局的情況下崩盤，有人預期日經225指數將下滑至38,000點區間，跌幅逾4%，相較於達成協議時的漲破40,000點；日經指數2日收在39,762點。但同時，市場參與者也在在評估後續效應的可能規模。

UBP Investments基金經理人Zuhair Khan表示，談判破局的風險比市場正在反映的還要大得多，雙方都存在政策失誤的風險。

策略師對最壞情況下的日圓走勢看法不一。雖然有人認為，風險趨避心理將使日圓走強至1美元兌138日圓，較多人更認為日圓將會走貶。

不過，目前市場共識仍是兩國遲早會達成協議，日本將被迫讓步更多來促成協議。前日本駐美大使藤崎一郎表示：「我不認為最後談成會是雙贏（win-win）局面。有可能美國的win是用大寫，但日本的win只能用小寫。」