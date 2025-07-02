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美參議院驚險通過「大而美」法案！資誠：台商赴美設廠迎利多

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
美參議院通過偉大美麗法案，不過是否能順利在眾議院過關仍存在變數。聯合報系資料照
美參議院通過偉大美麗法案，不過是否能順利在眾議院過關仍存在變數。聯合報系資料照

美國參議院1日以51比50票險峻通過「偉大美麗法案」，由副總統范斯投下關鍵一票打破僵局，美國總統川普力拚4日前簽署立法。不過，資誠專家分析，法案是否能順利在眾議院過關仍存在變數，若還須協商再提交兩院表決，可能需要耗時數月。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，參議院通過的版本重點，企業稅方面包含固定資產、美國境內研發支出，以及製造用不動產之費用化、利息費用認列限制放寬、晶片法投資抵減率提高至35%，以及調整受控外國企業和國內最低稅負制之稅率等，對於擬定赴美設廠或擴大既有美國製造基地的台灣企業較有利。

個人稅部分，蘇宥人說，包含2017年稅改所調整的級距及標準扣除額的永久化、新增小費、加班費的免稅額度，以及暫時提高州和地方稅列舉扣除額度。

這項法案同時納入提高美國聯邦債務上限5兆美元、增加邊境與國防支出、並削減部分醫療補助與大型聯邦計畫支出，反映出重大財政政策方向轉變。不過，三名共和黨參議員未投下支持票，凸顯黨內意見分歧。

眾議院已宣布將加速復會審議參院修正版本，川普呼籲直接採納，力拚在7月4日獨立日前簽署立法。不過，蘇宥人分析，由於參院版本與原先眾議院通過版本差異不小，加上部分共和黨眾議員對財政赤字擴大的疑慮，法案是否能順利在眾議院過關仍存在變數。

蘇宥人指出，一旦眾議院接受參院修正版本，「偉大美麗法案」可望在短期內完成立法；反之，兩院恐需成立協商委員會進行磨合，程序將拉長至數月，為法案的落日條款與適用時間帶來更多不確定性。

川普 眾議院 美國 議員 關稅

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