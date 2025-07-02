美日談判告急！對等關稅倒數1周生效 川普恐1招逼讓步

美國對等關稅將在一周後生效，白宮遲遲無法與日本達成貿易協議，美國總統川普近日因而頻頻對日本放話，美日談判告急。華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，美方可能轉向採取懲罰措施，要求日方實施自願出口限制。美日談判陷入僵局凸顯白宮放話7月9日前與各國達成協議十分困難，如今又面臨一系列不確定因素，使得各國貿易夥伴越來越困惑，不懂白宮究竟想要什麼，或是何時一定要達成協議。

多名知情人士透露，盧特尼克與葛里爾5月在華府與日本官員談判時警告，如果雙方無法盡快達成協議，美日對話可能從緩解關稅轉向實施進一步懲罰措施。美方表示，可能會要求日本實施自願出口限制（VERs），設限日本輸美汽車數量。

但是，日本官員並未退讓。知情人士指出，日方從一開始就明確表態不會同意任何保留川普25%汽車關稅的協議。

報導稱，部分日本官員私底下憂心，如果同意一份未能降低對等關稅或特定項目關稅的協議，可能在日本國內引發強烈反彈，甚至可能動搖石破茂政府的執政基礎，尤其石破內閣將在7月20日舉行參議院選舉，此事政治風險極高。若協議內容削弱對日本國產米的保護，也可能對石破政府的選舉產生不利影響。

歐巴馬時期貿易代表、外交關係協會現任會長傅洛曼（Michael Froman）指出，「我們有時會忘記其他國家也有他們自身的政治現實，而貿易往往會牽動內政，因為它對特定選民群體會產生直接與間接的影響」。

WSJ報導指出，美日談判陷入僵局，至今未能化解，凸顯白宮放話在7月9日前達成一系列貿易協議有多麼困難。

除此之外還有許多不確定因素，包括白宮官員彼此在目標時程上說法不一；上訴法院預計7月下旬才會召開對等關稅合法性聽證會。

這種混亂局勢讓日本等國倍感困惑，不確定白宮究竟想要什麼、或是何時必須要達成協議。

根據川普公布的對等關稅清單，日本被開出24%關稅，而日本經濟再生大臣赤澤亮正迄今已經七度訪華府談判。