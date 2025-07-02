新聞分析／繼英國之後 印度何以能夠與美國簽署貿易協定？

美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，美國總統川普1日表示，「沒在考慮暫緩這件事」，將寄信給許多國家通知所需支付的關稅。他並透露，美國可能會和印度達成協議，降低印度被加徵的關稅。

英美的關係特殊眾所周知，印度憑什麼脫穎而出？喪權辱國式的退讓將毀掉總理莫迪苦心塑造多年的強人形象，不可能像賴政府這樣讓美方予取予求。印度出線的關鍵為何？

川普政府在4月2日宣布對57個主要貿易夥伴實施高關稅政策，包括對印度徵收26%的關稅（後暫緩90天至7月9日，維持10%基準關稅）。此外，美國對鋼鋁徵收25%關稅（6月4日起提高至50%），汽車及汽車零部件徵收25%關稅，藥品等其他領域也面臨潛在關稅威脅。這些關稅旨在縮減美國對印度的450億美元貿易逆差。

印度媒體評論，川普的關稅策略是一種「敲詐式」手段，類似歷史上東印度公司對印度的經濟掠奪控制。印度政府在談判中面臨壓力，既要避免關稅升級，又要保護國內敏感產業（如農業和汽車業），以免引發國內反彈。

印度談判團隊由商務部長阿格拉瓦領軍，積極在華盛頓進行最後談判，試圖在7月9日前達成初步協定。

印度在談判中提出了一些讓步，以換取美國免除26%關稅並提供長期關稅穩定性。根據媒體報導，印度的主要讓步包括：關稅減讓：印度提議將與美國的平均關稅差距從目前的彼此接近4%，為90%的美國商品提供優惠准入，包括飛機及零部件、豪華汽車、電動車、電信設備、醫療器械、碳氫化合物、酒類、漿果、化學品和動物飼料等。

印度在農業問題上採取堅定立場，尋求對其出口產品的優惠准入，同時拒絕對乳製品等敏感領域做出重大讓步。美國強烈要求進入印度農業市場，特別是大豆、玉米、蘋果等產品。印度可能在不損害國內生產的情況，對大豆油等部分產品做出讓步，但對敏感領域如乳製品和基改作物持保留態度，因這些領域涉及政治敏感性。

非關稅壁壘調整：印度正在檢討其700多項「品質控制命令」（Quality Control Orders, QCO），這些命令被美國視為限制市場准入的障礙。印度可能在某些工業產品的市場准入上做出調整。

技術合作：印度要求美國在人工智慧、電信、生物技術、製藥和半導體等關鍵技術領域將印度視為與英國、澳洲、日本等盟友同等地位，以換取關稅減讓。

此外，印度尋求對其勞動密集型產品（如紡織品和皮革）獲得美國的優惠關稅待遇，以增強出口競爭力。印度也要求美國承諾不對其出口徵收未來關稅，以確保協定的長期穩定性。

BBC India指出，農業和乳製品市場的開放是談判中的「房間裡的大象」，因其對印度經濟和政治的深遠影響。專家擔心，關稅讓步可能對農民造成壓力，進而引發類似2020年的抗議。印度時報提到，印度談判團隊意識到國內敏感性，試圖在談判中設定「紅線」，特別是在農業和乳製品領域，以減輕國內反彈風險。