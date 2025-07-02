【即時短評】川普極限施壓 日本農業防線守得住嗎？

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正、官房長官林芳正相繼表示，會繼續推動談判，但不考慮犧牲日本農業。赤澤強調，「農業是國家的基礎，為生產者打造能夠持續安心生產作物的環境，是政府和執政黨的重要職責。在與美國的協商中，我們的立場始終是不進行犧牲農業的談判」。

美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，美國總統川普隨即點名日本並直言，不認為美國和日本能達成協議。他批評，日本和其他國家「30、40年來一直占我們便宜，被寵壞了，以致於對他們來說，很難達成協議」。

川普稱，儘管日本非常需要稻米，「但仍不接受（美國）稻米，不接受我們有的其他產品」，日本出口數百萬輛車到美國，卻不願「接受」美國車，「所以我們告訴他們，抱歉，你們不能這樣做。」

川普表示，接下來會寫信給日本說，「我們知道你們不能做到我們需要的事，因此，你們需要支付30%、35%，或任何我們決定的數字（指稅率）」。

日本內閣表達寸土不讓的立場，但是小弟當久了，真能拒絕大哥的需索嗎？

《朝日新聞》指出，林芳正的發言雖然強硬，但屬於典型的「選前政治語言」，農業是自民黨在地方選區的重要票倉，尤其在7月20日的參議院選舉前，不可能公開示弱。

《日本經濟新聞》報導，日本政府近期已提前釋出3萬噸免關稅美國米的進口配額，顯示在「不犧牲農業」的原則下，仍在技術性調整進口結構。農林水產省也未否認未來可能擴大「最低限度進口配額」（minimum access），以降低米價、安撫消費者。

《讀賣新聞》社論指出，林芳正的表態雖然明確，但在川普已威脅7月9日恢復25%汽車關稅的情況下，日本可能面臨「汽車換農業」的談判壓力。媒體普遍認為，若美方堅持以農產品作為交換條件，日本可能會在非主食米、加工用農產品等領域做出有限讓步。

美國《時代》雜誌引述早稻田大學福永由香教授的說法，米是日本農業中最具政治象徵性的產品，「其自由化是自民黨的政治禁忌」。但也有學者指出，在消費者米價高漲、農民結構老化的背景下，農業保護政策可能面臨調整壓力。

日本媒體對林芳正的發言整體持正面但審慎的態度，認為這是對國內農業選民的承諾，同時也是對美國談判壓力的回應。然而，是否能「堅持到底」取決於多重因素：國內政治壓力、選舉考量、以及日美談判的整體進展。

鑑於日本過去在貿易談判中展現的靈活性，以及當前面臨的汽車關稅等壓力，林芳正的表態可能更多是策略性發言，實際談判中日本可能會在農業以外的領域尋求妥協，以換取整體利益。完全「不犧牲農業」或許難以實現，但日本可能會通過現有機制（如MA配額）或替代方案來最大程度保護農業。