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力拚期限前達關稅協議 川普政府傳縮減談判規模

中央社／ 華盛頓1日綜合外店報導

美國總統川普暫緩對全球課徵高額對等關稅90天即將於本月9日到期，為避免重徵關稅，政府高層正在削減與他國達成全面性對等方案的野心，將協議範圍縮小。

「金融時報」引述熟悉協商內容的4名消息人士說法指出，美方官員尋求與最積極接觸的國家達成階段性協議。

而這項範圍更狹隘、更零散的新協議方案，標誌著白宮承諾跳票，無法在川普4月2日宣布對多國課徵對等關稅後，於90天暫緩實施期期間達成全面性「對等」關稅。

不過，這項方案也為部分國家提供一個達成適度協議的機會。4名消息人士表示，川普政府將尋求在最後期限前，就一小部分貿易爭端達成「原則性協議」。

消息人士說，接受這些狹隘方案的國家將免於被課徵更為嚴厲的對等關稅，但在更棘手議題持續協商期間，現有的10%關稅仍會繼續課徵。

這些消息人士說，儘管如此，談判工作依舊複雜難解，且除了祭出狹隘版方案，川普政府也仍在考慮對關鍵產業實施關稅。

這項「雙軌並行」措施當中，一軌是威脅徵收新關稅，另一軌則是對達成協議持開放態度。這樣的做法凸顯了與川普談判所面臨的困境，也就是川普會持續利用貿易這項籌碼，迫使他國讓步。

白宮婉拒置評。

川普 關稅

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