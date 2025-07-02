川普重申無意延長關稅期限 威脅要對日本提高關稅

美國總統川普周二（1日）表示，不會考慮延後7月9日的關稅期限，並再次威脅隨時都可以終止進行中的貿易談判，對包括日本在內的多國加徵關稅。

川普周二在空軍一號上回答記者的提問，針對暫停對貿易夥伴加徵對等關稅會不會延長，他回答：「不，我沒有在考慮暫停的事」，「我會給很多國家寫信」（意指直接通知對方加徵的關稅稅率）。

在川普發表這番談話後，美國股市回落。投資人正密切關注90天的關稅「暫停期」期限將屆，川普將會如何處理。他4月初先宣布對幾乎所有國家加徵高額對等關稅，但幾天後就按下暫停鍵，理由是要有時間來與各主要貿易國進行貿易談判。

川普近日加重對日本的批評，責怪東京當局不接受美國大米出口到日本，並表示兩國在汽車貿易方面有著不平衡的問題。他揚言，將迫使日本「支付30%、35%，或者我們確定的任何數字的關稅，因為我們對日本也有巨大的貿易逆差。」

川普說：「我不確定我們是否會達成協議。我對與日本達成協議感到懷疑，他們非常強硬。你要知道，他們被寵壞了。」

相較之下，川普對與印度達成協議則是樂觀許多。當被問及是否可能在下周內達成協議時，川普表示，「有可能」，且強調與印度的貿易協議，將是一種不同類型的協議。

「這將是一份我們能夠進入並進行公平競爭的協議」，川普說，「現在，印度（市場）基本不讓任何人進入。我認為，印度會開放，如果他們這麼做，我們就能達成一項關稅大幅降低的協議」。

川普表示，未在7月9日之前與美國達成貿易協議的國家，將在對等關稅結束暫停期重啟後，被加徵關稅。