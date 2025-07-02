川普：不考慮延長對等關稅暫緩 有望和印度達成協議

美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，美國總統川普今天表示，「沒在考慮暫緩這件事」，將寄信給許多國家通知所需支付的關稅。他並透露，美國可能會和印度達成協議，降低印度被加徵的關稅。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅。各國把握時間與美談判，盼暫緩期屆滿後，能適用較低稅率。

川普日前受訪表示，對大部分國家的對等關稅90天暫緩期於7月9日期滿後不打算延長，他今天在空軍一號上被媒體問及是否考慮延長暫緩期時，重申不考慮延長的立場。

川普說，「我沒在考慮暫緩這件事」，針對大部分國家，美國將決定一個關稅稅率，然後寄信通知他們，「能在美國做生意將是一種榮幸」。但有些國家將不被允許和美國進行貿易。

對於媒體問及未來一週可能宣布和哪個國家達成關稅協議，川普透露，可能會跟印度達成協議。這會是一項讓美國可以進入印度市場競爭的協議，如果印度也同意這點，「我們將達成一項協議，大幅降低關稅」。

根據川普政府先前公布的資料，美國對印度課徵的對等關稅稅率為26%。

另外，川普還點名日本並直言，不認為美國和日本能達成協議。他批評，日本和其他國家「30、40年來一直占我們便宜，被寵壞了，以致於對他們來說，很難達成協議」。

川普稱，儘管日本非常需要稻米，「但仍不接受（美國）稻米，不接受我們有的其他產品」，日本出口數百萬輛車到美國，卻不願「接受」美國車，「所以我們告訴他們，抱歉，你們不能這樣做」。

他表示，接下來會寫信給日本說，「我們知道你們不能做到我們需要的事，因此，你們需要支付30%、35%，或任何我們決定的數字（指稅率）」。

針對川普不滿日本不進口更多美國稻米，日本官員表示，會繼續推動談判，但不考慮犧牲日本農業。

對等關稅寬限期將至，彭博（Bloomberg News）日前引述消息人士說法指出，美國與一些國家接近達成協議，包括台灣和印尼，也可能與越南和韓國達成協議。

台美關稅談判方面，行政院日前表示，行政院副院長鄭麗君率團到華府，於6月25日與美方進行第二輪對等關稅實體磋商，雙方都認為談判取得建設性進展，盼談判能取得互利共贏結果。