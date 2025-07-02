關稅寬限期延長無望？ 川普：我沒有在思考這個

美國對等關稅的90天寬限期即將到期，美國總統川普1日表示，他沒有在思考寬限期，他計畫將寫信發函給很多國家；川普並再度批評日本，稱日本「被寵壞了」（spoiled），他懷疑美國是否會和日本達成貿易協議。

川普1日前往佛州參訪「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）移民拘留中心，他在回程中被媒體問及是否考慮延長對等關稅的寬限期，川普表示，他沒有在思考寬限期；川普說，他將會發函給很多國家。

川普並表示，美國已與日本談判，他懷疑美日是否能達成貿易協議；川普說，日本非常堅決，指日本不願讓步；川普也批評日本和其他國家被寵壞了，長期在貿易上剝削美國，也正因如此，他們很難與美國達成協議。

川普以日本為例，指日本雖然缺米，卻不願開放進口美國米，也不願開放進口其他美國產品，例如汽車；川普說，日本出口成千上萬的汽車到美國，但美國過去10年都沒有出口一台車到日本，「我們告訴日本，對不起，你們不能這樣做」。

川普說，他將寫信給日本，告知他們因為無法達到美國的要求，日本將支付30%、35%，或者任何美國認為適合的關稅；川普說，這封信只會有一頁到一頁半那麼長，主要是恭喜他們，讓他們有幸與美國繼續生意。