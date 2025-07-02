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關稅烏雲 亞洲製造業6月低迷
台灣在內的亞洲多國六月製造業採購經理人指數（PMI）持續萎縮，反映美國關稅不確定性導致需求低迷，部分數據釋出略為回溫訊號，也使得各國後續和華府的貿易談判更加關鍵。
中經院昨發布的台灣六月製造業PMI回跌一點四至四十九點六，低於五十的榮枯線，結束五月短暫擴張行情；未來展望指數也回跌至卅十九點八，連續第三個月緊縮。南韓六月的製造業PMI四十八點七、連五個月萎縮；印尼、越南、馬來西亞等國家也都低於五十。
相形之下，日本六月製造業PMI因產值回升，從五月的四十九點四升至五十點一，但總體需求仍偏弱，新訂單因美國關稅前景不明而持續下滑。財新／標普全球六月中國大陸製造業PMI從四十八點三升至五十點四，分析認為，雖大陸六月製造業活動有所回暖，但在出口前景仍不明朗的情況下，全年製造業走勢仍存在較大不確定性。
不過，印度成為亞洲一大亮點，六月PMI自五月的五十七點六升至五十八點四，創十四個月新高，因國際訂單大增，帶動企業創下歷來最高的招聘潮。
對於台灣的製造業PMI走勢，中經院副院長王健全表示，由於關稅期限將屆增添不確定性，製造業相對保守，無論是出口及新增訂單，或未來六個月展望都低於五十。中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢指出，評估拉貨潮五月已告一段落，因此六月生產指數都往下降，但電力機械及電子光學等產業表現不錯，反映ＡＩ剛性需求還在。
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