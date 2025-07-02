川普批日不買美國米 威脅將片面決定關稅

美國對等關稅九十天寬限期即將到期，美國總統川普六月卅日批評日本不願開放美國米進口，預告將片面決定關稅稅率通知日本。彭博報導指出，歐盟願意接受十％的全面關稅，但期待特定產品取得豁免。

川普於四月宣布對等關稅後來又寬限九十天，開放與世界各國談判，寬限期七月九日到期。川普日前表示，未與美國達成協議的國家將收到美國發函，由美國決定關稅稅率。

川普卅日在社群媒體發文批評日本，指有些國家被寵壞了；他雖然很尊重日本，但日本明明嚴重缺米也不願進口美國米；美國將發函給日本決定關稅稅率，美國未來樂於和日本繼續做貿易夥伴。

美日官員已進行長達數月貿易談判，但尚未解決圍繞關稅稅率和貿易壁壘的棘手問題。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，儘管川普發出最新威脅，美日談判預計仍將繼續，「事情還沒有結束。我知道他剛剛發文，但談判會一直持續到最後」。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正、官房長官林芳正都表示，會繼續推動談判，但不考慮犧牲日本農業。

中央社報導，日本政府每年有七十七萬公噸外國米可以用免關稅方式進口，被稱為「最低進口配額」。其中，二○二四年從美國進口的稻米配額超過卅四萬公噸，占比約百分之四十五。

負責和美談判的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，「已經得知川普總統發言，但我不想評論」。

此外，彭博也報導指出，歐盟正向美國釋出訊號，願意與美國達成貿易協議，接受十％全面關稅，不過希望在藥品、酒類、半導體和商用飛機等產品取得關稅豁免。

歐盟還爭取美國給予配額和豁免，以實質降低美國對汽車和汽車零組件徵收的廿五％關稅，以及對鋼鋁徵收五十％關稅。

消息人士表示，歐盟執委會認為，雖然這種安排略微偏向美國，但仍在可接受範圍內。歐盟必須寬限到期前與川普政府談成貿易協議，否則幾乎所有歐盟對美出口商品的關稅都將飆升至五十％。

加拿大取消向美國科技公司課徵數位服務稅後表示，加美將恢復貿易談判，希望七月廿一日前達成協議。白宮新聞秘書李維特表示，加國總理卡尼向川普屈服了，川普知道如何談判，所有國家都希望與美國維持良好貿易關係。此外，川普日前也表示，美國很快會與印度達成貿易協議。李維特說，協議很快會公布。