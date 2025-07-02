美課稅10% 歐盟傳妥協

知情人士透露，歐盟願意接受與美國達成的一項貿易安排，包括美國對歐盟的許多出口產品徵收10%普及式關稅，但希望美國承諾降低對製藥、酒類、半導體和商用飛機等關鍵產業的關稅。

歐盟還爭取美國給予配額和豁免，以實質降低美國對汽車和汽車零組件徵收的25%關稅，以及對鋼鋁徵收的50%關稅。

這些要求匿名的人士表示，負責歐盟貿易事務的歐盟執委會認為，雖然這種安排略微偏向美國，但仍在可接受範圍內。歐盟須在9日前與川普政府談成協議，否則幾乎所有歐盟對美出口商品的關稅都將飆升至50%。

彭博資訊報導，歐盟和美國愈來愈有信心能在9日前達成臨時協議，以便後續進行談判。

歐盟正尋求主要透過簡化議程，解決非關稅壁壘問題，並已提議探索在液化天然氣（LNG）和人工智慧（AI）技術等幾個領域進行戰略採購。歐盟還願意與美國合作應對共同的經濟安全挑戰。

歐盟官員傳出為下周最後期限前推演可能出現的四種情況：達成可接受的不對稱協議；美方提出歐盟無法接受的不平衡提議；延長最後期限以允許繼續磋商；或川普退出談判並提高關稅。如果是第四種情況，歐盟很可能動用反制選項，採取一切可能的報復措施。