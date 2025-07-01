亞洲這國搶第2談好川普關稅協議？金融時報曝「最快這周拍板」

美國總統川普的對等關稅將在7月9日到期，國際社會高度關注，下一個與華府談成貿易協議會是哪個國家。金融時報報導，兩名知情人士透露，印度最快將在本周與美國敲定臨時貿易協議。

印度遭美國開出26%對等關稅，相較於其他大國，這已是數一數二高的稅率。

印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）6月30日已率團抵達華府，負責敲定這份貿易協議的最後細節。印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）預計7月1日或2日前往華府，會晤美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。

知情人士表示，協議草案可能排除對印度高度政治敏感的農產品課徵關稅，特別是小麥與乳製品等，相關談判尚未完全定案。

知情人士也指出，印度已同意從美國進口更多天然氣，以降低其貿易順差。根據印度政府資料，2024至2025財年印度對美順差為412億美元。

印美也已經就數千項商品達成單方或雙方降低關稅的共識。如果不算中國，印度將是第2個與美國達成貿易協議的國家，第1個是英國。