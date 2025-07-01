歐美關稅大戰倒數：歐盟願讓步10%關稅 但要求關鍵行業排除在外

知情人士透露，歐盟願意接受與美國達成的一項貿易安排，包括美國對歐盟的許多出口產品徵收10%普遍關稅，但歐盟希望美國承諾降低對製藥、酒類、半導體和商用飛機等關鍵行業的關稅。

歐盟還爭取美國給予配額和豁免，以實質降低美國對汽車和汽車零組件徵收的25%關稅，以及對鋼鋁徵收的50%關稅。

這些要求匿名的人士表示，負責歐盟貿易事務的歐盟執委會認為，雖然這種安排略微偏向美國，但仍在可接受範圍內。

歐盟必須在7月9日前與川普政府談成貿易協議，否則幾乎所有歐盟對美出口商品的關稅都將飆升至50%。

根據歐盟和ING分析師彙編的數據，2024年，歐盟共向其最大出口目的地的美國出口了價值528億歐元（約622億美元）的汽車和汽車零組件。而維也納國際經濟研究所的數據顯示，歐盟向美國出口了240億歐元的鋼和鋁，主要出口國為德國、義大利和法國。

彭博資訊報導，歐盟和美國愈來愈有信心能在7月9日之前達成臨時協議，以便在其後繼續進行談判。知情人士表示，任何協議都將涵蓋關稅和非關稅壁壘、採購美國關鍵商品，並概述其他合作領域。

知情人士說，歐盟貿易主管塞夫柯維奇本周將率領代表團訪美，以推進談判。歐盟仍認為，原則上達成協議是最佳情況，但官員無法說明，在持續磋商之際，此類臨時安排將持續多久。

兩位知情人士說，歐盟執委會還希望，確保美國目前實施的行業關稅（例如對汽車和金屬徵收的關稅）以及計劃中的未來關稅，都提前得到處理。

歐盟正尋求主要透過簡化議程來解決非關稅壁壘問題，並已提議探索在液化天然氣和人工智慧技術等幾個領域進行戰略採購。歐盟還願意與美國合作應對共同的經濟安全挑戰。

歐盟估計，美國目前的關稅涵蓋其對美出口的3,800億歐元商品，約占其對美出口總額的70%。

知情人士稱，歐盟執委會周一告訴成員國，歐盟已收到美國的提案，涵蓋關稅、非關稅貿易壁壘和戰略合作領域。知情人士補充說，美國提議的具體細節，如可能的關稅稅率，並未與成員國分享。

歐盟官員傳出為下周最後期限前可能出現的四種情況：達成可接受的不對稱協議；美國提出歐盟無法接受的不平衡提議；延長最後期限以允許繼續磋商；或川普退出談判並提高關稅。如果是第四種情況，歐盟很可能動用反制選項最後一種情況很可能會導致歐盟採取一切可能的報復措施。