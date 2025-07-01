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不滿日拒美米 川普威脅對日徵新關稅 幕僚稱7月4日後公布多國貿易協議

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普不滿日本拒絕接受美國出口的大米，威脅將對日本實施新一輪關稅。路透
美國總統川普不滿日本拒絕接受美國出口的大米，威脅將對日本實施新一輪關稅。路透

美國總統川普威脅將對日本實施新一輪關稅，理由是日本拒絕接受美國出口的大米。

川普周一在社群媒體上發文說：「他們不接受我們的大米，而他們自己面臨嚴重的稻米短缺。我們會給他們發一封信，我們希望未來多年繼續與他們保持貿易夥伴關係。」

美日官員已經進行長達數月的貿易談判，但尚未解決圍繞關稅稅率和貿易壁壘的棘手問題。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周一表示，政府將在獨立日後公布與多國的貿易協議，目前的重點是推動大規模稅收和支出法案在假期前獲國會通過。

哈塞特透露，儘管川普發出最新威脅，美日之間的談判預計仍將繼續。他對記者說 「事情還沒有結束。我知道他剛剛發文，但談判會一直持續到最後」。

日本一直要求美國取消25%的汽車關稅，認為這類關稅嚴重打擊關鍵產業，但川普對此請求持保留態度，認為日本進口的美國製造汽車數量不多。

關稅 川普

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