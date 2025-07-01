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美印快達成貿易協議 歐盟盼部分產品取得豁免

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普於4月2日在白宮宣布對各國課徵對等關稅。（路透）
美國總統川普於4月2日在白宮宣布對各國課徵對等關稅。（路透）

美國對等關稅90天寬限期即將到期，各國都希望在期限前與美國達成貿易協議，美國總統川普30日則批評日本不願開放美國米進口，預告將發函日本決定關稅稅率；白宮則表示，美國正在敲定與印度的貿易協議。

彭博報導指出，歐盟（EU）願意接受10%的全面關稅，但期待特定產品取得豁免。

川普於4月宣布對等關稅，後來又寬限90天，開放與世界各國談判，該寬限期預計7月9日到期，川普日前表示，未與美國達成貿易協議的國家將收到來自美國的發函，由美國決定最後的關稅稅率。

雖然白宮和財政部長貝森特都暗示寬限期有可能延長，但川普接受專訪時又表示，他不認為有必要延長期限。

川普30日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上向日本開刀，指有些國家被寵壞了；川普表示，他雖然很尊重日本，但日本明明嚴重缺米也不願進口美國米；川普說，美國將發函給日本決定關稅稅率，並表示，美國未來樂於和日本繼續做貿易夥伴。

除此之外，川普日前也表示，美國很快會與印度達成貿易協議；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）30日更新進度，指她與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）談話，盧特尼克指出，美國正在敲定協議內容；李維特說，川普和貿易團隊將很快公布與印度的貿易協議。

此外，彭博也報導指出，歐盟正向美國釋出訊號，願意與美國達成貿易協議，接受10%的全面關稅，不過希望在藥品、酒品、半導體和商用飛機等產品上取得關稅豁免權。

此外，川普日前抨擊加拿大打算向美國科技公司課徵數位服務稅，並宣布美國立即終止雙方所有貿易談判，預計在7天內告知加拿大所須支付的關稅稅率。

不過，加拿大財政部長商鵬飛透過聲明表示，加拿大將撤銷數位服務稅，期望與美國達成互惠的全面貿易協議。

李維特30日表示，卡尼向川普屈服了，並表示，川普知道如何談判，也深知自己正治理世界上最好的經濟體，指所有國家都希望與美國維持良好的貿易關係。

李維特說，加拿大當初堅持要課稅是一個錯誤，將對美國科技企業造成傷害；李維特說，川普向卡尼表達清楚的立場，卡尼則在29日晚間致電川普，告知他加拿大將撤銷課稅；李維特說，這對美國企業和工人是很大的勝利。

加拿大則指出，加美兩國將恢復貿易談判，希望在7月21日前達成協議。

關稅 川普

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