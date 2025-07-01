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川普關稅寬限將至 各國憂心個別品項稅率持續升高

中央社／ 紐約30日專電

美國總統川普暫緩對全球課徵高額對等關稅90天，將在7月9日到期。「紐約時報」報導，美國與多個國家談判有進展，但各國憂心主要品項如木材、汽車、礦產、半導體及電子產品，將因美國國家安全之名，持續面臨關稅提高的困境。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受彭博（Bloomberg News）訪問表示，許多國家有誠意進行貿易談判，但他們必須了解，如果過於頑固導致談判沒有進展，可能會回到4月2日的稅率。

他強調，特定進口品項如木材，跟4月宣布的對等關稅不同，也不在近期與各國貿易協商範圍內，屬於個別關稅管道。

這些特定關稅適用1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），目的是確保美國製造重要產品的能力，在戰爭或短缺時期無須仰賴外國業者。

紐約時報（New York Times）報導，印度、越南、日本、馬來西亞等國和歐盟正努力朝向達成協議，緩解對美關係，避免面臨2位數的輸美關稅，但川普政府計劃就攸關國安的特定產業推出新一輪關稅，各國領袖擔心未來將更麻煩。

瞭解內情人士指出，新一輪產業關稅將依據商務部就木材、銅礦與關鍵礦產，近期將完成調查並送白宮的調查結果來決定；如果這些進口項目造成國安威脅，川普未來幾週可以再提高稅率。有關醫療用品、半導體和電子產品的調查也在進行中，可能趕得上7月的稅率大限。

上述產業與汽車、鋼鐵工業，是美國重要貿易夥伴如日本、印度等國和歐盟的命脈，川普政府以國安為由已經課徵關稅；相較於一致性的對等關稅，多國政府更擔心針對特定進口產品的「國安稅」。

德國的工業機具和印度製藥品預料將受影響，對日本、南韓與歐洲而言，關鍵在於汽車及鋼鐵製品，日本是否對美開放農產品市場也相當棘手。

越南、日本、馬來西亞、南韓和印尼將受到半導體及電子產品遭徵收關稅影響，例如手機及電腦，越南與馬來西亞輸美木材也在影響範圍內。部分國家試圖於談判中增列避免稅率再提高條款，但川普政府對國安稅的態度難料。

關稅 川普

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